Vem aí o Campeonato Municipal São José de Anchieta Master 40+

today8 de julho de 2025 remove_red_eye69

A paixão pelo futebol volta a tomar conta de Anchieta a partir do dia 11 de julho, com o pontapé inicial do Campeonato Municipal São José de Anchieta Máster 40+. A partida de abertura está marcada para 19 horas, no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, marcando o início de mais uma edição do torneio que valoriza o talento e a experiência dos atletas veteranos.

Ao todo, nove equipes estão confirmadas para a disputa, representando tanto a sede quanto diversas comunidades do interior do município. Os jogos acontecerão em cinco locais diferentes: Estádio de Anchieta, Alto Pongal, Itapeúna, Recanto do Sol e Jabaquara, proporcionando um verdadeiro circuito esportivo que envolve diversas regiões da cidade.

Mais do que uma simples competição, o Máster 40+ é um verdadeiro encontro de gerações. Em campo, o que se vê é o amor duradouro pelo futebol, aliado ao espírito esportivo e ao respeito mútuo entre os atletas. O torneio se consolida como um espaço de convivência, reencontros e celebração da trajetória de jogadores que continuam a dar show, mesmo com o passar do tempo.

Com expectativas altas e clima de festa, a bola vai rolar para mais uma temporada de grandes jogos, rivalidade saudável e emoção dentro e fora das quatro linhas.