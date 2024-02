Venda Nova do Imigrante lança Calendário de Eventos 2024 com novidades

today9 de fevereiro de 2024 remove_red_eye29

A prefeitura de Venda Nova do Imigrante, a “Capital Nacional do Agroturismo”, acaba de divulgar o esperado Calendário de Eventos 2024. Entre as novidades, destaca-se a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo. O calendário está disponível na versão digital no site da prefeitura.

O município estará repleto de festividades e eventos esportivos e culturais até dezembro. Um dos destaques é a volta da Festa da Pizza, em abril, na comunidade de São José do Alto Viçosa, e da Festa do Porco, em Alto Colina. Outros são o Concurso de Muares e o Congresso Nacional de Poetas e Trovadores, um encontro para celebrar a arte da poesia.

Em setembro, será a vez da 4ª RuralturES, de 05 a 08, em novo local, a Fazenda Pindobas; e a Festa do Café, dias 14 e 15, em São Roque. O calendário diversificado não apenas resgata tradições adormecidas, como também solidifica Venda Nova do Imigrante como um destino culturalmente vibrante, atraindo tanto residentes quanto visitantes. Acesse https://encurtador.com.br/qADKM!