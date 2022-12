Verão 2023: Anchieta investe em sinalização e atrativos turísticos

O verão 2023 está chegando. Anchieta é destino certo para milhares de turistas capixabas, mineiros e de outros estados por causa das suas belíssimas praias, do Santuário Nacional e demais atrativos. E para receber bem os visitantes, a Prefeitura vem investindo em melhorias urbanas e também na sinalização dos pontos turísticos. A expectativa da Secretaria de Turismo é receber cerca de 600 mil visitantes.

Quem visitar o município neste verão irá encontrar a orla da Costa Azul, em Iriri, totalmente revitalizada, além de sinalização dos pontos turísticos na sede, litoral e interior. Mais de 70 placas foram instaladas ao longo das rodovias e circuitos turísticos. Os principais balneários e atrativos turísticos ganharam pórticos.

Quatro letreiros turísticos também foram instalados nas orlas de Castelhanos, Ubu, Iriri e na praia Central, com o nome das referidas praias. Na Praia Central o novo cartão postal é o letreiro referente a Anchieta. O objetivo do investimento foi criar novos atrativos para divulgar as belezas do município.

De acordo com o titular da pasta, Caio Mozer, os pórticos foram instalados na Praia do Coqueiro, Inhaúma, Praia de Santa Helena, Ubu, Costa Azul e Castelhanos. Já os semipórticos em Mãe-Bá, Santuário Nacional de São José de Anchieta, Quitiba, Parati, Belo Horizonte, Ruínas dos Rio Salinas, Castelhanos e Iriri. Segundo ele, em breve, outros locais também irão ganhar a sinalização.

Para o prefeito Fabrício Petri, o investimento é essencial e irá fortalecer as ações de desenvolvimento turístico. “A sinalização turística é fundamental. Precisamos destacar nossos atrativos e fortalecer as políticas públicas voltadas ao turismo, a fim de gerar renda e emprego no município”, disse o prefeito.

A programação cultural e musical do verão 2023 de Anchieta será publicada nos próximos dias, conforme a Secretaria Municipal de Turismo. Haverá programação nas praias de Ubu, Castelhanos, Iriri e sede todos os finais de semana de janeiro.