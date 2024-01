VERÃO 2024: programação em praias da Serra terá shows de ritmos variados, confira

5 de janeiro de 2024

A prefeitura da Serra elaborou uma programação de shows para o verão de 2024 com diversas atrações locais e nacionais para serranos e turistas aproveitarem muito a estação.

Os balneários que vão contar com shows são as praias de Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, com ritmos como sertanejo, gospel, pop, samba, axé, forró, entre outras opções para agradar a todos os públicos.

Além das atrações locais, a programação contará com duas atrações nacionais, ambas da Bahia: o cantor de arrocha, sertanejo e piseiro Tierry se apresenta em Nova Almeida no dia 20 e a banda Olodum anima Jacaraípe no dia 21, ambos de graça.

A programação começa neste sábado (6). Em Jacaraípe a Praça Encontro das Águas recebe shows de Viviane Miranda, às 20h, e da banda Blacksete, às 22h. Já em Manguinhos as atrações são o cantor Paulo Borges, às 20h, e o grupo Chopp Samba às 22h.

Confira a programação dos balneários da Serra, que acontecerão durante todos os fins de semana de janeiro

JACARAÍPE

Local: Praça Encontro das Águas

Programação

Sábado (6)

20h -Viviane Miranda

22h – Blacksete

Dia 13 de janeiro (sábado)

20h – Cheiro Moreno

22h – João Felipe e Rafael

Dia 20 de janeiro (sábado)

20 horas – Tati Azevedo

22 horas – Tarados em Samba

Dia 21 de janeiro (domingo)

15 horas – Manifesto LGBT com shows de Morenna, Laila Orlande, Thiago Pantaleão e DJ Japa

Dia 26 de janeiro (sexta-feira)

20 horas – Via Aérea

22 horas – Olodum

Dia 27 de janeiro (sábado)

20 horas – Rubens Neto

22 horas – Cheiro da Cor

Dia 28 de janeiro (domingo)

Evento Jesus é a onda

17 horas – +Que Amigos, com Dalvimar Gallo e Xandão

19 horas – Santa Missa

21 horas – Samaria, com Hugo Santos

MANGUINHOS

Local: praça principal da vila

Programação

Sábado (6)

20 horas – Paulo Borges

22 horas – Chopp Samba

Dia 13 de janeiro (sábado)

20 horas – Mary Di

22 horas – Pura Vida

Dia 20 de janeiro (sábado)

20 horas – Cidade Sol

22 horas – Marcelo Ribeiro

Dia 21 de janeiro (domingo)

17 horas – Amaro Lima

19 horas – Maxuiba

Dia 27 de janeiro (sábado)

20 horas – Herloy

22 horas – Leley do Cavaco

NOVA ALMEIDA

Festa de São Sebastião e São Benedito

Local: praça em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

Programação

Dia 18 de janeiro (quinta-feira)

19 horas – Missa Campal com Padre André Paiva

22 horas – Show com Diogo Santana

Dia 19 de janeiro (sexta-feira)

18 horas – Escondida do Mastro

19 horas – Missa Campal com o Padre André Paiva

21 horas – Show com a Banda Recongo

22h30 – Show com a Banda Cheiro da Cor

Dia 20 de janeiro (sábado)

5 horas – Alvorada com queima de fogos e congada

16 horas – Missa no palco da Igreja dos Reis Magos

18 horas – Cortejo das bandas de Congo

20h30 – Show com Dalzy Sales

21h10 – Fincada do Mastro

21h30 – Show pirotécnico

22 horas – Show com Tierry