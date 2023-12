Verão terá diversos campeonatos esportivos em Anchieta

today21 de dezembro de 2023 remove_red_eye100

A Secretaria dos Esportes e da Juventude de Anchieta preparou uma vasta programação para o verão 2024. No dia 05 de janeiro será a abertura da Arena de Verão, com rodada do Campeonato de Beach Soccer.

No decorrer do mês de janeiro haverá campeonatos de vôlei, beach tênis, altinha e futevôlei, além de passeio ciclístico e travessia marítima.

CALENDÁRIO ESPORTIVO JANEIRO/2023

Campeonato de Beach Soccer – 05/01 a 02/02

Travessia Iriri – 06/01

Passeio Ciclístico – 07/01

Campeonato de Vôlei – 13 e 14/01

Campeonato de Beach Tênis – 20, 21/01

Copa Guri – 29/01 a 03/02

Campeonato de Futevôlei – 03/02

Campeonato de Altinha (a definir)