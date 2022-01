Verão: veja as frutas da estação e seus benefícios nutricionais

Estação é repleta de frutas ricas em vitamina C e minerais como zinco e magnésio

O verão começou no dia 21 de dezembro e vai até 21 de março. Além de ir à praia e tomar bastante sol, outra forma de aproveitar é atentar-se às frutas da estação ao ir às compras no supermercado.

Aproveitar as frutas sazonais é um cuidado que beneficia a sua saúde, o meio ambiente e também o seu bolso. As frutas da estação sempre estarão mais baratas, além disso, as condições climáticas ideais fazem com que os alimentos se desenvolvam mais, tenham uma maior quantidade de nutrientes e que sua produção seja menos custosa ao meio ambiente.



Confira quais são as frutas do verão e faça uma escolha saudável e responsável no supermercado:

Abacaxi

“O abacaxi é rico em vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6, e B9). Além disso, a fruta também contém minerais essenciais para a saúde, como o manganês, magnésio e potássio”, explica a nutricionista Dani Borges.



Carambola

Quem pensa que só a laranja tem vitamina C, ainda não conheceu a composição da carambola. Essa fruta apresenta grande concentração de vitaminas C, A e vitaminas do complexo B.



Coco verde

Outra fruta do verão rica em vitaminas A e C é o coco verde. Além disso, a água de coco pode ser considerada um isotônico natural, indicado para auxiliar a recuperação dos músculos após a prática de exercícios intensos.



Figo

Segundo a nutricionista Dani Borges, o figo é rico em vitaminas A, B1, B2, K, E, minerais como potássio, cálcio, ferro e fósforo.



Framboesa

A framboesa é rica em vitamina C, A, B6 e também em antioxidantes, propriedades que contém inúmeros benefícios: “os antioxidantes agem no combate ao envelhecimento das células, previnem o aparecimento de doenças degenerativas e também colaboram com o funcionamento saudável do sistema cardiovascular”, pontua a nutricionista.



Fruta do conde

“Essa fruta é rica em vitaminas do complexo B como a B1, B2, B3 e vitamina C, minerais como ferro, fósforo e cálcio”, destaca.



Mamão

O mamão é rico em fibras e vitaminas A, C e do complexo B. Possui também sais minerais como: ferro, cálcio e fósforo.



Uva

O consumo regular de uva é benéfico ao coração. Seus nutrientes ajudam a controlar o açúcar no sangue e são benéficos para a visão. Dentre seus nutrientes estão: vitaminas A, C, E e K e minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio.



Maracujá

O maracujá contém vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, sódio e potássio, ele também contém as vitaminas A e C.



Melancia

Além do suco de melancia ser diurético e ótimo para auxiliar o processo de emagrecimento saudável, a fruta é rica em vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B, além de minerais como cálcio, fósforo e ferro.



Nectarina

A nectarina contém vitaminas A, C e do complexo B. Outros benefícios são os minerais como cálcio, potássio, ferro e fósforo.



Laranja-pera

De acordo com a nutricionista Dani Borges, a laranja-pêra contém vitamina C e minerais como cálcio, potássio, sódio e fósforo.



