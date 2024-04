Viana Beer: Festival celebra a cerveja artesanal e a cultura local

today12 de abril de 2024 remove_red_eye65

Um evento gratuito que promete encantar os amantes da cerveja artesanal e da cultura local. O Viana Beer, organizado pela Associação de Cervejarias Artesanais Vianenses (Avicerva), com o apoio da Prefeitura de Viana, é uma celebração dedicada a qualidade das cervejas produzidas na região.

Nesta sexta-feira (12) e sábado (13), o estacionamento do ExtraCenter, na entrada do Marcílio de Noronha, se transformará em um espaço vibrante, reunindo produtores locais, food trucks e entretenimento de primeira linha. Das 16h até a meia-noite, os participantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de estilos de cerveja, desde as clássicas até as mais inovadoras.

Além das cervejas da Else Beer, Peixe Verde, El Bigodón, Piabier e Indomável, o Viana Beer oferecerá uma experiência completa, com música ao vivo e performances culturais, proporcionando momentos de descontração e diversão para todos os presentes.