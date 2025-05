VIANA | Festa do Divino está de volta com atrações nacionais, rodeio e feira

14 de maio de 2025

A Festa do Divino chega à sua 208ª edição com tudo o que o vianense ama: fé, tradição, música boa e muita alegria! De 30 de maio a 1º de junho, o Parque de Exposições de Viana Sede será o palco da festa popular desta, que é uma das maiores celebrações do Espírito Santo, reunindo atrações nacionais, rodeio, parque de diversões, feira de empreendedores e um clima festivo para toda a família!

Serão três dias de programação com artistas nacionais, como o cantor Daniel, dono de sucessos que marcaram gerações, o fenômeno do pagode Dilsinho, além de Luiza Andrade, Alemão do Forró, João Filipe & Rafael, Richard Viana e Rickson Maioli com o Boteco dos Irmãos, Filipe Fantin, Victor & Sander e Flávia Mendonça.

Shows para todos os gostos, do sertanejo ao forró, do romântico ao animado, para dançar, cantar e se emocionar!

Confira a programação

Sexta-feira (30/05)

19h – Feira dos Empreendedores

19h30 – Início do Rodeio

22h – Luiza Andrade

00h – Alemão do Forró

02h – João Filipe & Rafael

Sábado (31/05)

19h – Feira dos Empreendedores

19h30 – Início do Rodeio

22h – Richard Viana e Rickson Maioli com o Boteco dos Irmãos

00h – Daniel

02h – Filipe Fantin

Domingo (01/06)

17h – Feira dos Empreendedores

18h – Início do Rodeio

20h – Victor & Sander

21h – Dilsinho

23h – Flávia Mendonça

Tradição e diversão para toda a família

A programação conta ainda com um rodeio que reuni peões de todo o Brasil, prontos para desafiar os limites da arena com adrenalina e coragem. E para a criançada (e os adultos também), o parque de diversões traz brinquedos e atrações que prometem muita animação.

Feira dos Empreendedores

Outro destaque é a Feira dos Empreendedores, que começa todos os dias às 19h (domingo às 17h), com mais de 30 estandes que valorizam com o melhor da gastronomia nacional e as famosas cervejarias artesanais do Polo Cervejeiro de Viana estarão presentes oferecendo produtos incríveis e experiências únicas.