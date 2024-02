VIANA | Guarda Municipal apreende carro que escondia drogas em Marcílio de Noronha

Um carro abandonado utilizado como esconderijo de drogas foi apreendido na tarde desta terça-feira (06), em Marcílio de Noronha. O veículo foi apreendido durante a operação “Choque de Ordem”, realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Viana, em parceria com fiscais da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) e da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN), coordenada pela Secretaria de Defesa Social (SEMDES).

A ação tem como foco a fiscalização de veículos em estado de abandono, ferros-velhos que ocupam ilegalmente a via com sucatas, focos de proliferação de endemias, pichações, dentro outras ações.

Durante a ação foram notificados 15 veículos em estado de abandono, além de três notificações ambientais e duas da Vigilância Sanitária.

ENTORPECENTES

Os agentes da Guarda Municipal receberam informações durante a operação de que um veículo em estado de abandono estaria sendo utilizado para guardar entorpecentes no bairro Marcílio de Noronha.

Durante a vistoria no veículo foram localizadas 17 buchas de maconha prontas para venda. Diante da constatação, as drogas foram apreendidas e encaminhadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, e o veículo removido para o pátio do Detran.