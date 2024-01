VIANA | Guarda Municipal prende homem apontado como liderança do tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Viana, em parceria com a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Viana, realizou, na tarde desta segunda-feira (22), cumprimento do mandado de prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas do bairro Primavera.

O indivíduo foi conduzido ao 18º Distrito Policial de Viana para ser encaminhado ao presídio.