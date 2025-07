VIANA | Jovem representa seleção brasileira sub-17 de futsal na Europa

As quadras de futsal são um templo para aqueles que possuem habilidades que beiram ao sobrenatural. Das quatro linhas, ídolos como Falcão e Pito encantaram o mundo e fizeram o Brasil se tornar hexacampeão mundial. Esse caminho dos sonhos está sendo trilhado por um jovem vianense de 16 anos, o Mateus Moraes, convocado para a seleção brasileira sub-17 da categoria.

Desde criança, o pequeno Mateus, morador de Vila Bethânia, treinou nos campos e nas quadras e se destacou. O talento dentro das quatro linhas encheu os olhos e ultrapassou barreiras, tanto que o jovem recebeu uma bolsa de estudos e em uma das competições participantes, Mateus foi descoberto pela seleção e recebeu o convite para participar do campeonato internacional na Hungria.

“Estou muito feliz. O esporte sempre abriu muitas portas para mim e essa convocação é como se fosse a sensação de um dever cumprido. É uma experiência única na vida, um sonho. E agora na Europa, eu vejo que as pessoas podem me ver jogando pela seleção e me descobrindo como atleta”, disse Mateus.

Ele joga na posição de ala e como bom craque de bola, é o camisa 10. O estudante conta que teve apoio da família e revelou que seu pai sempre viaja consigo para participar de campeonatos em diversos locais.

O esporte também é uma forma de educação, construção de caráter e geração de oportunidades. “Com tantas pessoas que vão para caminhos errados na minha idade e representar um caminho certo por meio do esporte é gratificante”, conta Mateus.

Os pais do jovem contaram, emocionados, sobre as sensações de verem o filho trilhar novos caminhos, crescendo a cada dia.

“A criança tendo uma ocupação com o esporte, abre as portas para coisas boas e fecha para coisas ruins. E é um orgulho ver o meu filho tão jovem indo representar o Brasil fora do país, com aquilo que ele é apaixonado”, celebra o pai Wagner Simões.

“É um turbilhão de emoções, estou feliz, preocupada, mas com a sensação de dever cumprido. É lindo ver o filho da gente tão novo conseguindo realizar o sonho dele. Sinto muito orgulho do Mateus”, comemora Alcidiana Moraes, a mãe.