Viana reforça segurança e registra queda nos índices de criminalidade

today13 de março de 2025 remove_red_eye39

A reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) ocorreu na tarde desta quinta-feira (13) e trouxe um panorama positivo sobre a segurança em Viana, com números expressivos na redução da criminalidade e ações estratégicas da Guarda Municipal. Os dados, referentes ao mês de fevereiro, apontam uma queda significativa nos índices de crimes e o fortalecimento das operações preventivas e de fiscalização no município.

No último mês, a Guarda Municipal realizou 437 visitas tranquilizadoras, reforçando a presença nos bairros e aumentando a sensação de segurança da população. Além disso, 287 apreensões de entorpecentes foram feitas, 41 ocorrências atendidas e 24 cercos táticos realizados, garantindo respostas rápidas às demandas da cidade. Como resultado dessas ações, seis pessoas foram conduzidas ao DPJ para as providências cabíveis.

Os indicadores de criminalidade demonstram avanços importantes. O número de roubos em transporte coletivo e estabelecimentos comerciais teve uma redução de 50%, enquanto os casos de roubo a pessoas em via pública caíram 52%. Já os furtos a pedestres em vias públicas registraram uma diminuição de 33%, consolidando o impacto das operações conjuntas entre a Guarda Municipal e as forças de segurança estaduais.

A Operação Lata Velha, que visa a remoção de veículos abandonados nas ruas realizou 17 notificações e removeu quatro veículos para o pátio.

Durante o período de Carnaval, a cidade intensificou o cerco tático para garantir a segurança dos foliões. Foram fiscalizadas 639 motos e 114 carros, totalizando cerca de 950 pessoas abordadas. Dessas fiscalizações, 32 motos e 13 carros foram removidos ao pátio, além da recuperação de um veículo com restrição de furto e roubo. Também foi constatado que 65 condutores estavam sem habilitação e 58 veículos circulavam sem licenciamento.

foto Victor Andrade