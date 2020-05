Vias rurais recebem melhorias em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta vem realizando um amplo trabalho para melhoria das estradas do interior, a fim de possibilitar boas condições de tráfego e facilitar a escoação da produção agrícola. Esta semana homens e máquinas realizaram melhorias em estradas das comunidades Canela, Cachoeira Alta (parte de Anchieta), Cafundó e o trecho de Dois Irmãos até Alto Joeba.

Na localidade de Chapada do Á os trabalhos para aplicação de Revsol estão na reta final. De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura, todas as comunidades serão contempladas com melhorias nas suas respectivas vias, seguindo um cronograma de atendimento.

De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o objetivo é deixar as estradas do em boas condições e atender todas as localidades. “O município tem várias comunidades para atender, montamos um cronograma para se organizar e poder atender a todos. Além das comunidades rurais, temos ações para atender ruas dos bairros da sede”, explicou Abrantes.