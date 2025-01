Vice-prefeito, Júnior Corrêa, assume Prefeitura de Cachoeiro interinamente

Nesta quarta-feira (29), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, realizou a transmissão de cargo para o vice-prefeito Júnior Corrêa, que assumirá a Prefeitura interinamente pelos próximos 15 dias, a partir desta quinta-feira (30).

O afastamento de Ferraço ocorre por orientação do oftalmologista Dr. Laurentino Biccas Neto, para a realização de um procedimento ocular. O retorno de Ferraço ao cargo está previsto para o dia 14 de fevereiro.

Durante o ato de transmissão de cargo, Ferraço expressou sua confiança em seu vice-prefeito para dar continuidade aos projetos e programas da administração municipal, enfatizando a importância de manter o ritmo das ações em benefício da população.

“É com muita tranquilidade que me afasto para realizar o procedimento necessário e me dedicar à recuperação, sabendo que Júnior Corrêa continuará o trabalho com responsabilidade e dedicação. Confio plenamente em sua capacidade de conduzir a gestão nesse período. A Prefeitura está em boas mãos”, destacou Ferraço.

Por sua vez, Júnior Corrêa agradeceu a confiança depositada e se comprometeu a manter a continuidade dos serviços prestados à população de Cachoeiro, garantindo que os projetos em andamento seguirão sem interrupção.

“É uma grande responsabilidade assumir a Prefeitura interinamente, mas estou preparado para manter a gestão dentro da normalidade e garantir que tudo continue funcionando da melhor forma possível. A confiança do prefeito Ferraço é um incentivo para fazer o meu melhor e seguir os passos de sua administração, sempre com foco nas necessidades da população”, afirmou Júnior Corrêa.

Com esse afastamento temporário, a administração de Cachoeiro de Itapemirim segue com a mesma dedicação e empenho, sem prejuízos para o andamento das ações de governo.