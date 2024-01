VÍDEO | Dois funcionários da Arcelor Mittal ficam feridos após acidente

Dois funcionários da Arcelor Mittal, localizada no município da Serra, ficaram feridos, após um acidente na tarde desta quinta-feira, 11. Eles, que foram encaminhados para um hospital após atendimento na própria empresa, não apresentavam lesões graves.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram parte da estrutura metálica, na área de sinterização, tombadas no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Nota da empresa

“A ArcelorMittal Tubarão informa que registrou a ocorrência da queda de um duto de uma estrutura metálica na empresa na tarde desta quinta-feira (11). Os primeiros socorros foram prestados imediatamente no local pela equipe interna de Bombeiros e Medicina da empresa. Dois empregados foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem apresentarem lesões graves. As causas da ocorrência estão sendo investigadas”.