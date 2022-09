VÍDEO | Guarda de Viana detém suspeito de tráfico de drogas no bairro Universal

today8 de setembro de 2022 remove_red_eye18

Durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Viana, no bairro Universal, houve um chamado via central de denúncia de que ocorria tráfico de drogas no local. A informação era a de que um homem estava vendendo entorpecentes e que escondeu drogas próximas a uma caixa de esgoto.

Quando a GM chegou ao local, o indivíduo escondeu as drogas. Neste momento foi dada voz de abordagem. Com ele os guardas encontraram um papelote de substância análogo à cocaína e R$ 149,50 em espécie.

Ao realizar a varredura nas proximidades foi encontrada também maconha. Ao todo foram 25 pinos de cocaína e 7 buchas de maconha.

O indivíduo foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.