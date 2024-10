VÍDEO | Polícia Civil do ES apreende 240 quilos de maconha em operação

today21 de outubro de 2024 remove_red_eye78

Em uma operação realizada no bairro Serra Dourada II, no município da Serra, na quinta-feira, 17, a Polícia Civil apreendeu 240 quilos de maconha, 26 quilos de crack, 150 quilos de substâncias para preparo de cocaína, carregadores e munições .9mm

Além das drogas, que estavam em um cômodo de uma casa, grande parte estava armazenada dentro de um refrigerador para evitar a decomposição da maconha, também foi localizada uma granada, que foi detonada no local.

Após receber informações sobre um carregamento de drogas, os policiais começaram as investigações. “Trabalhamos com serviços de inteligência do nosso departamento, onde foi possível identificar qual seria a base que receberia esses entorpecentes”, contou o delegado Tarcísio Otoni, chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

“A droga, da forma que estava condicionada, prensada em tabletes, ela chega no valor de um milhão e meio de reais, mas essa droga certamente ia ser cortada, ia ser distribuída para consumo interno, não é droga de exportação. Então o valor dela pode multiplicar por quatro, cinco vezes esse valor no varejo”, destacou o delegado.

O jovem, de 25 anos, que estava guardando o material, já foi identificado e não tem passagem pela polícia. No momento da ação ele não estava no local e já teve a prisão decretada.

As investigações seguirão para identificar as demais circunstâncias do crime e o proprietário do material apreendido.

fonte A Tribuna