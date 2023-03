VÍDEO | Prefeito de Itapemirim herda uma dívida de R$ 170 milhões de seus antecessores

Durante mutirão de uma limpeza pública no distrito de Itaipava recentemente, o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, desabafou no instante em que um vídeo estava sendo gravado e revelou alguns detalhes sobre uma dívida de R$ 170 milhões deixada por seus antecessores.

Segundo o prefeito diz no vídeo, a dívida não é fruto de sua administração: “eu assumi a prefeitura em julho de 2022 e de lá pra cá continua do mesmo jeito. A prefeitura devendo mais de R$ 170 milhões das administrações do primeiro semestre de 2022. Nós não estamos devendo o salário dos funcionários, mas estamos devendo vários fornecedores hoje no município. Por administrações que passaram aqui irresponsáveis e deixaram o município quebrado”, informou.

A prefeitura chegou a enviar um projeto para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para contrair um empréstimo, que seria uma antecipação de receitas para colocar a casa em ordem, mas foi negada pela maioria dos vereadores.

Crédito do vídeo Carlos Magalhães