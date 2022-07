VÍDEO | Telão cai em cima de dançarino durante show em Hong Kong

today28 de julho de 2022 remove_red_eye99

Durante um show em Hong Kong do grupo chinês Mirror nesta quinta-feira, dia 28, um telão caiu em cima de um dos integrantes que faziam uma performance no palco.

No vídeo é possível ver o momento em que um dos cinco telões desabou e um dos dançarinos recebeu um golpe direto no pescoço e foi jogado no chão. Ele está em estado grave na UTI. Edan Lui e Anson Lo foram os atingidos pela estrutura.

Pelo menos três pessoas se feriram no acidente.

foto divulgação via South China Post