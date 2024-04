VÍDEO | Jovens de 19 anos morrem após grave acidente na madrugada deste domingo

Um grave acidente na madrugada deste domingo, 07, na Avenida Norte-Sul, bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, ocasionou a morte de duas jovens universitárias de 19 anos, além de dois rapazes feridos. O motorista de 24 anos não se machucou.

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, que estavam no banco de trás do carro, faziam Sistema de Informação em uma faculdade e voltavam para casa após uma festa no Centro de Vitória.

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que o veículo, um Ford Ka, onde estavam os cinco jovens, bateu no muro de um condomínio residencial e com o impacto uma das jovens é arremessada para fora do carro.

O motorista, identificado como Daniel Ramos dos Santos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Ele foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo e preso.

O caso vai ser encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito “para as demais diligências que o caso requer”.