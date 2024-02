VÍDEO | Vereadora de Iconha denuncia possível improbidade do prefeito Gedson Paulino

A vereadora de Iconha, Alessandra Paganini Lourencini, protocolou uma denunciou na última segunda-feira, dia 05 de fevereiro, para averiguação por parte do Ministério Público sobre uma possível irregularidade do prefeito Gedson Paulino, referente ao uso de um maquinário da prefeitura municipal no município de Anchieta, na localidade de Simpatia. O fato pode levar Gedson a responder por crime de responsabilidade.

No vídeo a parlamentar alega que o prefeito diz que as máquinas estão em manutenção quando requeridas por agricultores de Iconha. “Ele está deixando nossos agricultores sem assistência, abandonados, para atender outro município”, enfatiza com indignação a vereadora.

Alessandra, ao visitar o local, reconhece o motorista que estava conduzindo a máquina. “Francamente, me sinto estarrecida com o pouco caso por parte do prefeito. Não podemos mais aceitar essa situação. O povo tem que se manifestar. Faço minha parte e vocês têm que fazer a de vocês, cobrando explicações. Sigamos juntos por uma Iconha mais justa e digna”, ressalta a vereadora.

REQUERIMENTO

NOTA DA VEREADORA NA ÍNTEGRA

“Eu, Alessandra Paganini Lourencini, estando vereadora do município de Iconha, tenho o dever de averiguar todas as denúncias que a mim chegam. E hoje, dia 05/02/24, constatei mais um descaso do sr. Prefeito Gedson Paulino com os munícipes que o elegeram. Constatei que tem uma máquina do nosso município prestando serviço no município de Anchieta, mais precisamente na comunidade de Simpatia. Hora prefeito, o que está acontecendo? Para seus eleitores é dito que as máquinas estão em manutenção, deixando a população sem assistência e tendo que fazer estradas com enxadão, mas para atender área particular de município vizinho pode? Me senti envergonhada com a gestão que aqui está, até o presente momento, isso é vergonhoso, digo mais, desrespeitoso com seus eleitores. Se o nosso município estivesse bem assistido de maquinário e algum município vizinho necessitasse para uma eventualidade como quedas de barreiras, ou seja, cuidados de vias públicas, mas área particular? Francamente, me sinto estarrecida com tanto descaso. Não podemos mais aceitar essa situação, e o povo tem que se manifestar, faço minha parte e vocês tem que fazer a parte de vocês cobrando explicações, porque nos unindo teremos mais voz e força. Sigamos juntos por uma Iconha mais justa e digna para sua população que merece”.

