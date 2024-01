Vídeos mostram estragos causados pela chuva na região serrana do Espírito Santo

Um temporal que caiu na tarde desta terça-feira, 09 de janeiro, entre Marechal Floriano e Domingos Martins, em Ponto Alto, causou um verdadeiro estrago na comunidade serrana do Espírito Santo.

A chuva, com ventos fortes, durou cerca de 20 minutos e as imagens foram registradas por moradores do interior. Até o momento não existem registros de feridos e desabrigados.

