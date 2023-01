VÍDEOS | Polícia prende suspeito que roubou mulher em Guarapari

today3 de janeiro de 2023 remove_red_eye140

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari prendeu, na tarde de segunda-feira (02), um homem de 30 anos na Praia do Riacho, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Ele é investigado por roubar uma mulher na manhã do último sábado (31), no bairro Olaria, também em Guarapari. Ele foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, que mostram os atos intensos de violência física praticados contra a vítima, que foi arrastada para dentro de sua casa.

A vítima esteve na manhã do último sábado (31), na Delegacia Regional de Guarapari, e registrou um boletim de ocorrência informando que teve suas joias roubadas e contou que tinha as imagens do crime.

Após conhecimento do roubo com restrição de liberdade, a equipe de policiais da Deic de Guarapari iniciou as investigações com o intuito de identificar o criminoso.

“As investigações iniciaram e nesta segunda-feira (02) foi apurado que o criminoso, cessou as agressões diante dos gritos da vítima, que chamou atenção de uma vizinha, que acionou a Polícia Militar. Ele fugiu com as joias da vítima, explicou a delegada Rosane Cysneiros, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari.

Com base em um trabalho de inteligência, iniciado a partir de relatos obtidos por meio de colaboradores, a equipe conseguiu identificar o possível suspeito e a localização dele.

“O indivíduo estaria residindo em uma casa no bairro Prainha de Olaria, distante cerca de 800 metros do local do roubo. Na segunda-feira (02), a equipe foi a campo e obteve a identificação do autor do roubo. Em consulta aos bancos de dados foi verificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto pela comarca de Porto Seguro, na Bahia, pelo crime de estupro”, relatou a delegada.

Foram iniciadas as diligências na redondeza. Na altura da Praia do Ipiranga, no bairro Ipiranga, em Guarapari, o suspeito foi visto pela equipe sentado embaixo de uma árvore. Ele tentou empreender fuga, mas foi alcançado e detido pelos policiais civis.

“Em depoimento, foi descoberto que o mesmo já havia sido preso pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, local para onde estaria tentando fugir com a companheira dele”, disse a delegada Rosane Cysneiros.

Após a prisão, ele foi conduzido à sede da Deic de Guarapari. Durante as diligências foi identificado que o suspeito também roubou outra mulher com uso de violência no dia 25 de dezembro, também no bairro Olaria, nesta cidade.

“Localizamos outra vítima, de 69 anos, que foi roubada com uso de violência e o autor praticou atos de violência sexual com intuito de estupro, que não foi consumado. Ela relatou que o suspeito chegou no bar que ela é proprietária e se apoderou de uma faca e começou a ameaçá-la, exigindo dinheiro. Depois do recolhimento, cerca de R$ 900, o homem pediu para que a senhora tirasse a roupa e depois abaixou as próprias calças, com intuito de estuprá-la, mas não consumiu o ato e fugiu”, conta a delegada.

As duas vítimas passaram por auto de reconhecimento e confirmaram a autoria dele. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao presídio.

por Olga Samara Gomes