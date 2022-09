VILA VELHA | Acidente na Rodovia do Sol causa a morte de motociclista de 26 anos

Um acidente na manhã deste domingo, 25, entre uma moto e uma caminhonete causou a morte de uma jovem de 26 anos na Rodovia do Sol, próximo a Barra do Jucu, em Vila Velha.

A vítima, identificada como Araceli Guimarães Oliveira, estava a caminho da Escola Bíblica Dominical, no bairro Soteco, quando sofreu o acidente.

De acordo com a Polícia Militar, a motociclista seguia de Guarapari para Vila Velha e, na entrada do bairro Santa Paula, a caminhonete que estava à sua frente teria parado no semáforo que indicava o sinal de alerta (amarelo). Na ocasião ela tentou parar, mas acabou batendo na traseira do veículo e com o impacto morreu no local.

Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local.

O corpo de Araceli foi levado para o Departamento Médico Legal – DML – em Vitória.