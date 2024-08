VILA VELHA | Arnaldinho vai ouvir população para construir plano de governo

Munícipe poderá enviar sugestões acessando link para contribuir com o debate sobre o futuro da cidade e não deixar o município retroceder, voltando ao passado de estagnação

Com o objetivo de fazer Vila Velha avançar ainda mais e garantir a ampla participação popular nas discussões sobre o futuro da cidade, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) convida moradores e lideranças para contribuir com sugestões e propostas para o plano de governo dos próximos quatro anos.

“Avançar é não deixar Vila Velha retroceder e voltar ao passado de estagnação, isolamento e abandono. Vamos dialogar com a população para construir, juntos, nosso plano de governo. Juntos, vamos continuar trabalhando firme para fazer de Vila Velha um lugar ainda melhor para todos”, destacou.

Para ajudar nessa união de forças, é só acessar o link (https://arnaldinhoborgo.com.br/vilavelhadofuturo) e enviar as sugestões para continuar transformando e mudando a história de Vila Velha.

A administração Arnaldinho, em menos de quatro anos de gestão, o primeiro deles em meio à pandemia de Covid-19, realizou uma verdadeira transformação em Vila Velha, com investimentos aguardados há décadas pela população, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Tornou a cidade referência em transparência, modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda.

A Vila Velha, que por décadas ficou estagnada, sob a liderança de Arnaldinho recebe os maiores investimentos da sua história, são mais de R$ 3,5 bilhões em infraestrutura urbana em execução na cidade. Superando os inúmeros desafios do passado, Arnaldinho resgatou o orgulho de ser canela-verde e transformou Vila Velha em “Terra de gente feliz”. Para esse avanço acontecer, construiu alianças políticas e administrativas importantes, como com o governador do Estado, Renato Casagrande, e com a Câmara de Vereadores, e atraiu parcerias fortes em nível federal e internacional.

“Se até aqui avançamos muito, fazendo o urgente e necessário, que ninguém tinha feito antes, para recuperar os mais de 40 anos de atraso da nossa amada Vila Velha, agora vamos avançar ainda mais e fazer o extraordinário. Nossa meta é colocar Vila Velha no futuro, na vanguarda, deixar como referência para o nosso país. Com a ajuda da população, das nossas lideranças, vamos construir, juntos, nosso Plano de Governo Vila Velha do Futuro. Garanto que será um plano de governo ousado, para continuarmos cuidando da cidade e das nossas famílias. Com muita energia e trabalho, vamos continuar transformando e mudando a história de Vila Velha”, garantiu Arnaldinho.

O prefeito destacou ainda que muitas obras e avanços na prestação dos serviços públicos na cidade, contidos no primeiro plano de governo, foram sugeridos pelos moradores. Reforçou também que “o extremismo ideológico não faz a cidade avançar”, “não constrói escolas e unidades de saúde”.

“Nossa missão é cuidar das pessoas e da cidade. Não podemos cair em discussão rasteira de extremismo ideológico. Isso não vai fazer Vila Velha avançar ainda mais. Vamos seguir no rumo do futuro. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por isso, eu sonho grande. Nossos moradores podem continuar sonhando porque, juntos, vamos transformar os sonhos em realidade, levando mais dignidade e qualidade de vida para a população, principalmente àqueles que mais precisam do poder público”, completou.

