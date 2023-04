VILA VELHA | Assinada ordem de serviço de reforma do Parque da Prainha

O Parque da Prainha será reformado e requalificado para atender a demanda crescente de infraestrutura que atenda os moradores e visitantes desse espaço histórico e símbolo da cultura de Vila Velha. A ordem de serviço para início das obras foi assinada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, após a missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha, nesta segunda (17).

Em parceria com o Governo do Estado, serão investidos R$ 8.458.802,72 na nova readequação da área de 42.592 metros quadrados. A empresa contratada, Destak Construtora e Incorporadora, terá prazo de 300 dias para conclusão das intervenções.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Arnaldinho Borgo destacou que a Festa da Penha e o conjunto arquitetônico e histórico do Parque da Prainha merecem um espaço que reforce o protagonismo que Vila Velha e a Prainha possuem na formação do Espírito Santo e no orgulho de ser capixaba.

“O projeto contempla o orgulho que resgatamos de ser canela-verde e transforma o Parque da Prainha, que agora pode ser chamado de parque, no Parque das Famílias, com área para eventos, brinquedos, estação de bike compartilhada, banheiros de alvenaria, área de lazer com brinquedos e muito mais. Foi aqui que nasceu o Espírito Santo e, por isso, todo o espaço está sendo requalificado também para receber turistas do mundo todo”, comentou o prefeito.

De acordo com Menara Cavalcante, secretária de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes, a mobilização da empresa contratada se dará logo após a retirada da estrutura montada para a Festa da Penha.

“Será realizado quase que de forma paralela. Temos que priorizar a reforma por etapas, para que a população possa continuar desfrutando do Parque da Prainha” – esclarece.

No projeto apresentado à comunidade em dezembro e durante o evento da padroeira do Estado, está prevista a construção de espaço exclusivo para grandes eventos, como shows e apresentações culturais, pista de caminhada e corrida, parquinho das crianças, área gastronômica, fonte interativa de águas dançantes, academia, ampla área de piquenique e circulação, além de banheiros de alvenaria.

Por sediar eventos da cidade, a reforma do Parque vai abranger ampla área de food e beer trucks, compondo o espaço para alimentação, infraestrutura para motor homes, parquinho infantil, academia popular e plataforma multi estação, espaço pet cercado, grandes áreas gramadas para a realização de piqueniques.

Palmeiras imperiais vão integrar e criar continuidade ao eixo histórico da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Seguindo com um extenso deck de madeira, com mosaico central valorizando a arte capixaba e pórticos geométricos com LED, que convidam o visitante a percorrer todo o parque.

A orla será totalmente reformulada para ser uma área de estar com mais segurança e iluminação. Pontos de ônibus, de compartilhamento de bicicleta, banheiros e área de embarque e desembarque estarão inseridos próximo ao aquaviário, para auxiliar o fluxo de pessoas que diariamente necessitam deslocar-se nessa região.

foto Adessandro Reis