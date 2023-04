VILA VELHA | Cartões remanescentes de Bolsa Aluno 2022 estão sendo pagos

today3 de abril de 2023 remove_red_eye66

Nesta semana, alguns cartões do Bolsa Aluno remanescentes de 2022 estão sendo pagos. No geral, a pendência decorreu de algum tipo de inconsistência cadastral, como CPF inválido, nome duplicado ou registro de mais de um beneficiário. Há ainda cerca de 3 mil beneficiários com dados em situação irregular.

Em caso de dúvidas, as famílias podem obter orientações pelo telefone (27) 99626-3508. O setor responsável reforça ainda que os beneficiários mantenham os seus cadastros atualizados nas escolas para evitar problemas no pagamento da primeira parcela de 2023, prevista para o mês de maio.

O Bolsa Aluno é o maior programa social e educativo da história de Vila Velha. Em 2022, mais de 50 mil alunos e famílias foram beneficiados. São contemplados com o programa todos os alunos matriculados na rede de ensino nas modalidades infantil, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com frequência acima de 75%.

foto Adessandro Reis