Vila Velha colabora com redução histórica de homicídios no Estado

today11 de março de 2024 remove_red_eye119

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) revelam que o Espírito Santo terminou o primeiro bimestre de 2024 com o menor número de homicídios registrados para o período, desde 1996, ou seja: em 28 anos. Em janeiro e fevereiro deste ano, ocorreram 148 assassinatos em todo o Estado, enquanto que no mesmo período do ano passado, foram 181, o que indica uma redução de 18,2% nos casos.

Neste contexto, Vila Velha contribuiu para esta diminuição nos índices de assassinatos do Estado. Em Vila Velha houve uma redução de 35% nos homicídios, comparando o primeiro bimestre de 2023 com o primeiro bimestre de 2024. De acordo com os dados da SESP, em janeiro e fevereiro do ano passado, a cidade registrou 26 assassinatos e este ano, somando os casos de janeiro e fevereiro, foram 17 homicídios.

Além dos índices atuais divulgados pela SESP, o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vila Velha, realizou uma avaliação das estatísticas anteriores e comprovou: em 2023, Vila Velha também contribuiu para a maior redução de homicídios desde 1996, quando começou a série histórica de contagem dos assassinatos no Estado.

Segundo as informações da DEHPP de Vila Velha, houve 119 homicídios na cidade em 2023. Apesar de ainda elevado, este número representa uma redução de quase 25% nas estatísticas, em comparação com 2022, quando ocorreram 159 homicídios em Vila Velha, totalizando 40 mortes a menos.

“As estatísticas revelam, ainda, que a partir de 2021, os esforços direcionados pela atual gestão do município, para colaborar com a segurança pública em Vila Velha, estão ajudando a reduzir o número de mortes na contagem geral dos crimes, no Estado. Prova disso é que, em 2023, os homicídios registrados em Vila Velha foram menores do que em 2019, antes do início da atual gestão”, avaliou o prefeito Arnaldinho Borgo.

O prefeito completou: “A estrutura operacional da Guarda Municipal recebeu reforço; a Academia de Ensino promoveu cursos de formação para os agentes; a frota da Guarda recebeu 53 novas viaturas e um total de 340 novas armas de fogo (desde armamentos não letais até de grosso calibre como as armas longas) para a proteção da população, além de novas tecnologias como a Muralha Eletrônica, que monitora as principais vias da cidade. Também convocamos mais 65 novos guardas ao pelotão composto por 283 homens e mulheres e, assim, estamos somando esforços para apoiar as forças de segurança do Estado e ajudar a reduzir ainda mais os crimes em Vila Velha”.