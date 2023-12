Vila Velha constrói plano de desenvolvimento econômico para os próximos 12 anos

today4 de dezembro de 2023 remove_red_eye95

O plano de desenvolvimento econômico da cidade de Vila Velha a longo prazo nasce com uma pergunta: em que Vila Velha você, cidadão, investidor, turista, gostaria de viver, investir e visitar daqui a 12 anos, quando a cidade mais antiga do Espírito Santo completará 500 anos? Mas a gestão municipal está indo além, pensando como tornar a administração mais ágil para alcançar esse objetivo. Por isso, na próxima quarta-feira (6) às 17h, a prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai oficializar a contratação de dois planos de gestão, que serão desenvolvidos pela Fundação Dom Cabral.

O ato marcará a última reunião do ano do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdec), que acontecerá no auditório da empresa Argo Construtora, na Praia de Itaparica. A Fundação apresentará a metodologia para construção de dois dos principais projetos de desenvolvimento econômico para os próximos anos: o “Vila Velha Ágil” e o Plano de Desenvolvimento Econômico “Vila Velha 500 Anos”.

A Fundação Dom Cabral é a primeira Escola de Educação Executiva da América Latina por 15 anos seguidos e a segunda melhor escola de negócios do mundo, segundo o ranking “Financial Times 2023”. A formalização deste trabalho da FDC, entidade responsável pela implementação de ambos os projetos, já aconteceu no último dia 28 de setembro, em Belo Horizonte (MG), onde se localiza a sede da instituição.

A reunião do Comdec contará com a participação do prefeito Arnaldinho Borgo, que receberá o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço, e dos secretários municipais Everaldo Colodetti (Desenvolvimento Econômico), Adriana Peixoto Miguel (Desenvolvimento Urbano e Mobilidade), Ricardo Klippel (Meio Ambiente), Adinalva Prates (Finanças), Otávio Postay (Controle e Transparência), Raphael do Nascimento (Serviços Urbanos) e Roberto Patrício Júnior (Cultura e Turismo), além de representantes do Sebrae-ES, Assevila, Sincades, Sindipães, Universidade de Vila Velha, Instituto Jones dos Santos Neves e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Vila Velha Ágil

O programa Vila Velha Ágil tem como objetivo identificar os principais gargalos das secretarias da prefeitura de Vila Velha, para a promoção de um ambiente de negócios mais eficiente e atrativo. Esse novo ambiente tornará a cidade mais competitiva e na visão do prefeito Arnaldinho Borgo, mais focado em organização administrativa, jurídica, desempenho e resultados.

“Inicialmente, queremos delinear os desafios e as soluções capazes de tornar os serviços públicos e os processos administrativos mais ágeis e eficazes, em nosso município. Em seguida, um processo contínuo de aprimoramento será implementado, visando fortalecer ainda mais os arranjos produtivos locais – como o turismo, as atividades portuárias, operações logística e a construção civil, entre outros – reforçando nossa capacidade de desenvolvimento com sustentabilidade”, explica o prefeito Arnaldinho Borgo.

Ele esclarece, também, que por meio deste projeto, será realizado um diagnóstico amplo para identificar os atores do ecossistema de negócios da cidade e as principais rupturas nessas relações, que dificultam a eficácia e a agilidade no andamento dos processos.

“O prefeito destacou que este projeto busca não apenas redesenhar processos, mas também mudar a cultura de gestão municipal, promovendo uma mentalidade voltada para a inovação e eficiência no serviço público, apoiada na transformação digital e na criação de um ambiente propício para atrair novos investimentos”, salienta.

Vila Velha 500 Anos

O Plano de Desenvolvimento Econômico “Vila Velha 500 Anos” é uma iniciativa estratégica da gestão municipal que envolverá a participação da sociedade civil e dos setores produtivos da cidade. Seu objetivo é orientar as ações dos diversos segmentos envolvidos, em direção à promoção da sustentabilidade ambiental e financeira, bem como ao bem-estar social e à melhoria do ambiente de negócios.

“Queremos saber em que tipo de cidade a população canela-verde sonha em viver daqui a 12 anos, quando Vila Velha completará 500 anos de história. De posse dessas informações, vamos planejar ações, criar e executar projetos, e trabalhar na direção indicada pelos estudos diagnósticos que serão realizados. A partir do fomento às vocações do município, será definido um plano de trabalho e as metas a serem atingidas, para venham os 500 anos em condições de atender às expectativas de todo o conjunto da nossa sociedade”, explica o prefeito.

Fundação Dom Cabral

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, acompanhou o prefeito Arnaldinho Borgo durante o encontro com a vice-presidente Executiva da Fundação Dom Cabral, Beth Fernandes, no Campus de Alphaville, em Belo Horizonte. Após a reunião, ele ressaltou a importância da parceria entre a PMVV e a FDC para o desenvolvimento sustentável do município.

Segundo ele, a FDC – que no Espírito Santo já trabalhou em projetos de gestão pública do Tribunal de Contas do Estado e prefeitura Municipal da Serra – também possui um extenso histórico de formação executiva e implementação de programas de gestão e inovação, razões pelas quais Colodetti acredita que esta parceria entre a PMVV e a fundação promete bons resultados.

“A Fundação Dom Cabral é uma instituição de educação sem fins lucrativos que tem quase meio século de atuação no mercado e que já atendeu a mais de 1.100 organizações públicas e privadas em 20 países do mundo. Hoje, a FDC está presente em 200 das 500 maiores empresas do Brasil e formou mais de 48 mil executivos em sua última turma, em 2022. A fundação também já elaborou 90 programas para 71 organizações e mantém, atualmente, 52 programas online, além de 30 programas de estratégia e outros 30, nas áreas de inovação e gestão. Por isso, estamos certos de que Vila Velha será parceira da FDC em dois grandes projetos que certamente alcançarão os resultados esperados”, pontua Colodetti.

foto Everton Thiago