Vila Velha é a 2ª melhor cidade do Brasil para investir em imóveis na planta

today20 de dezembro de 2024 remove_red_eye59

Vila Velha alcançou um feito inédito no cenário nacional, ao conquistar o 2º lugar no “Top 10” de melhores cidades do Brasil para se investir em imóveis na planta, ficando atrás apenas de Itapema (SC). Neste ranking, o município canela-verde superou destinos turísticos renomados, como Balneário Camboriú (SC) e São José dos Campos (SP), além de importantes capitais como Goiânia (GO), Maceió (AL), Curitiba (PR) e Vitória (ES).



De acordo com este estudo, que foi realizado pelo engenheiro civil Caio Lobo, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), um imóvel adquirido na planta em Vila Velha, em outubro de 2019, pelo valor de R$ 500 mil, atingiu a impressionante cifra de R$ 1,26 milhão em setembro de 2024.

Este índice de valorização chega a 20,3% ao ano, resultando em uma rentabilidade nominal de R$ 760 mil somente no período dos últimos cinco anos. A pesquisa demonstrou ainda que, em Vila Velha, os investimentos em imóveis na planta superaram com ampla vantagem modalidades tradicionais de aplicações financeiras. Confira:

Valor investido em outubro de 2019: R$ 500 mil

Rentabilidade por tipo de aplicação até setembro de 2024:

Renda fixa – 8,3% ao ano (valorização de R$ 245 mil)

INCC – 8,0% ao ano (valorização de R$ 236 mil)

Poupança – 6,2% ao ano (valorização de R$ 177 mil)

IPCA – 6,0% ao ano (valorização de R$ 169 mil)

Dólar – 5,6% ao ano (valorização de R$ 155 mil)

Ibovespa – 5,4% ao ano (valorização de R$ 149 mil)

“Essa valorização é o resultado direto de uma gestão comprometida com o desenvolvimento econômico sustentável. Trabalhamos para transformar Vila Velha em um local atrativo não apenas para morar, mas também para investir. Nosso potencial imobiliário é reflexo de uma cidade em plena expansão, com boa infraestrutura, maior segurança jurídica e oportunidades que nos colocam em evidência no cenário nacional”, avaliou o prefeito Arnaldinho Borgo.



Para Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Vila Velha vive um momento único: “Estamos colhendo os frutos de políticas públicas bem estruturadas que aumentaram a confiança dos investidores e incentivaram o crescimento do setor imobiliário. Esse ranking mostra que nossa cidade é uma escolha inteligente para quem busca rentabilidade e segurança nos negócios. O futuro de Vila Velha é promissor, e seguimos trabalhando para fortalecer nossa economia e atrair ainda mais investimentos”.