Vila Velha é a 4ª cidade com maior valorização imobiliária do Brasil em 2021

today24 de janeiro de 2022 remove_red_eye31

Vila Velha está entre as quatro cidades do Brasil com maior valorização imobiliária. A cidade canela-verde aparece na frente da capital do Espírito Santo e atrás apenas de três cidades de Santa Catarina: Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú. Os dados são de 2021, do índice FipeZap, que aponta o preço médio do metro quadrado dos imóveis residenciais de todo o país. Os dados apontam que Vila Velha teve 20,24% de crescimento em relação ao ano de 2020, no qual apresentou apenas 8,3%.

O metro quadrado dos imóveis residenciais no município em 2017 era de R$ 4.284,02. Com a valorização, esse mesmo metro quadrado passou a custar R$ 6.020,12 no ano passado.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o crescimento é reflexo da desburocratização promovida desde o início de 2021 por uma equipe técnica qualificada, de tecnologias implantadas para agilizar a movimentação processual, emissão de alvarás e pareceres.

“Vivemos um novo momento e os números comprovam isso. Nosso crescimento imobiliário é um dos reflexos dos investimentos que fizemos em tecnologia, em facilidades para investir na cidade. É também suor e dedicação da nossa equipe técnica, que desenvolveu novo rito processual, acolhimento dos munícipes e investidores, da desburocratização para atrair negócios, empreendimentos e emprego. Já temos a melhor cidade para se viver e estamos promovendo melhorias e gestão de excelência para termos a melhor cidade para investir e visitar”, comentou o prefeito.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, essa valorização imobiliária é fruto do trabalho da atual gestão: “No primeiro ano de gestão do prefeito Arnaldinho foram empreendidos vários projetos visando uma Vila Velha mais empreendedora e com o melhor ambiente de negócios do Estado”, afirma.

Conforme divulgado pela revista eletrônica Money Times, embora a alta no preço dos imóveis em nível nacional tenha ficado abaixo da inflação no ano passado, 14 cidades, entre as 50 analisadas, superaram os 10,06% medidos pelo IPCA.



Veja a relação completa:

1. Itajaí (SC): +23,77%

2. Itapema (SC): +23,57%

3. Balneário Camboriú (SC): +21,21%

4. Vila Velha (ES): +20,24%

5. Vitória (ES): +19,86%

6. Maceió (AL): +18,50%

7. São José (SC): +18,16%

8. Florianópolis (SC): +15,74%

9. Curitiba (PR) +15,41%

10. Goiânia (GO) 13,70%

O que é o Índice FipeZap?

O Índice FipeZap é resultado de uma parceria formada em 2010 entre a Fipe e o portal ZAP. Esse é o primeiro indicador a fazer um acompanhamento sistematizado da evolução dos preços do mercado imobiliário brasileiro.