VILA VELHA | Equipes buscam reintegrar pessoas em situação de rua

16 de novembro de 2023

A Secretaria de Saúde de Vila Velha está intensificando esforços para ofertar tratamento e apoio a maiores de 18 anos que enfrentam problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) se destaca como uma importante porta de entrada para aqueles que buscam assistência no município.

“O ingresso no programa ocorre por meio do acolhimento e consulta individual realizada por uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. O atendimento não requer encaminhamento e a maioria dos usuários procura o serviço de forma espontânea”, explicou a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa.

Segundo ela, após o acolhimento, é desenvolvido um plano de tratamento personalizado, visando atender às necessidades específicas de cada indivíduo. Em casos que demandam internação, a secretaria mantém parceria com o Governo do Estado, que regula e disponibiliza vagas para as internações necessárias.

“Paralelamente ao nosso trabalho, a Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Vila Velha também realiza ações incansáveis por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). As equipes atuam diariamente em todas as regiões da cidade, oferecendo serviços da rede de proteção social e encaminhamentos. Contudo, a reintegração desses cidadãos à sociedade é um processo gradual e se baseia no convencimento, não em práticas compulsórias, e seguindo à risca a legislação vigente”, informou Cátia Lisboa.

Reintegração familiar

A secretária esclareceu, ainda, que um dos focos principais do município é a reintegração familiar. “O restabelecimento dos vínculos entre os indivíduos em situação de rua e suas famílias é fundamental neste processo. A abordagem socioeducativa busca construir a saída deles, das ruas, mas de forma consciente”.

A iniciativa conjunta das secretariais de Saúde e Assistência Social destaca o comprometimento da atual gestão de Vila Velha em abordar questões complexas de saúde e de cunho social, promovendo a recuperação e a reintegração de seus cidadãos mais vulneráveis.

A população canela-verde também é incentivada a participar desse esforço coletivo. Desta forma, o Serviço Especializado em Abordagem Social – além de receber informações sobre pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda e querem ser ajudados – também pode aceitar doações em locais apropriados, o que fortalece a luta pelos menos favorecidos. Para mais informações, basta ligar para (27) 3149-9223 e 99717-5012.

foto Adessandro Reis