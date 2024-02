VILA VELHA | Estabelecimentos recebem placas com QR code contendo informações turísticas

Estabelecimentos de turismo cadastrados no Cadastur – ferramenta que registra empresas no Ministério do Turismo – estão recebendo uma placa com um QR code que convida o turista a “Conhecer Vila Velha”. Há orientações sobre o que visitar, um e-book sobre Vila Velha, mapa turístico, vídeos sobre a balneabilidade do mar, entre outras informações.

A ação é da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha. As empresas cadastradas no Cadastur têm diversas vantagens, como acesso a linhas de financiamento, participação em feiras especializadas em nível nacional, cursos de qualificação, entre outras. O cadastro é gratuito e pode ser feito Clicando Aqui.

A subsecretária de Turismo, Carla Rezende, informa que o município está buscando realizar o registro de mais estabelecimentos ligados ao setor turístico, além daqueles que têm cadastramento obrigatório. Quem já está no Cadastur está recebendo as placas com o QR code informativo.

“Nossa prioridade é levar essa placa a cerca de 80 estabelecimentos de Vila Velha que estão devidamente cadastrados no município. O próximo passo será expandir para aqueles que participam da cadeia produtiva do turismo, mas não são obrigados a se cadastrarem. Queremos avançar e mostrar o cardápio completo de todos os serviços que Vila Velha oferece para o setor turístico”, frisou Carla.

De acordo com o proprietário do Blu Food Park, Gabriel Cury, que recebeu a placa com QR code informativo, a Prefeitura de Vila Velha vem realizando um bom trabalho no que se refere à atenção ao turista.

“Recebemos turistas de todo o Brasil e tivemos 100% de elogios. Alguns vieram ano passado e retornaram esse ano. Sem dúvidas a Prefeitura tem feito um excelente trabalho para que isso aconteça”, destacou Gabriel.