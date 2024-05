Vila Velha firma parceria para prestar assistência técnica a produtores do Xuri

A Prefeitura de Vila Velha e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) formaram uma parceria de cooperação técnica com a Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Xuri (APX) para garantir atendimento especializado e assistência técnica às comunidades da zona rural canela-verde, incluindo os produtores da agricultura familiar.

A partir desta quinta-feira (9), um servidor do Incaper estará na sede da APX atendendo aos moradores do Xuri, no período das 8 às 11h. O trabalho envolve orientações e dicas sobre fruticultura, criação de animais, plantio de lavouras, hortas e outros temas de interesse local como, por exemplo, manejo e adubação do solo, controle de pragas, uso sustentável de recursos hídricos, entre outros. Esta agenda acontecerá todas as quintas-feiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3149-7477.

Compromisso

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, essa parceria não apenas garante atendimento personalizado aos produtores, como também demonstra o compromisso do município com o desenvolvimento econômico e rural, além do fortalecimento dos pequenos produtores, que durante a gestão passaram a contar com o protagonismo de ações de incentivo, como a certificação “Susaf” – que permite a venda de alimentos de origem animal produzidos pelas agroindústrias de Vila Velha em todos os mercados do Estado – e o fornecimento de produtos para a merenda escolar na rede municipal, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Essa cadeia de incentivos – que coloca à disposição dos pequenos produtores ferramentas para o seu desenvolvimento econômico –, mostra nosso compromisso com a missão de torná-los protagonistas. Para isso, disponibilizamos um conjunto de iniciativas que envolvem acesso ao crédito, fomento, conhecimento, assessoria e oportunidades que os agricultores de Vila Velha nunca tiveram antes. A cidade tem 52% de seu território em zona rural. Por isso, estamos focados na missão de promover o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura”, comentou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Sintonia

Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, está em total sintonia com o prefeito e lembra que a promoção e compartilhamento de conhecimentos técnicos são fundamentais para o fortalecimento da agricultura em Vila Velha.

“Esta parceria com o Incaper e a Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Xuri é um passo significativo em direção ao fortalecimento dos pequenos agricultores do nosso município. Estamos trabalhando para oferecer todo o suporte necessário para que o homem do campo possa prosperar e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico da zona rural de Vila Velha”, afirma o secretário.

Para Guilherme Galdino, Diretor de Agricultura e Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, é gratificante ver esta importante iniciativa sair do papel: “A presença do Incaper na sede da APX, oferecendo assistência técnica direta aos produtores do Xuri, certamente terá um impacto muito positivo no aumento da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas da região. Estamos empenhados em fazer com que esses agricultores tenham acesso às melhores práticas para alavancar suas atividades”.