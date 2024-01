VILA VELHA | Inscrições abertas para curso gratuito de auxiliar de cozinha

30 de janeiro de 2024

Estão abertas as inscrições para a primeira oferta de cursos do Programa QualificarES Turismo de 2024. Para Vila Velha há oportunidades para ingresso em curso presencial gratuito de auxiliar de cozinha.

Para concorrer às vagas é preciso ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula; residir no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado. Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

O período de inscrições para o curso se estende de 23 de janeiro até as 23h59 de 9 de fevereiro de 2024. O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.

O programa do Governo do Estado, apoiado pela prefeitura de Vila Velha, já ofertou mais de 500 mil vagas e alcançou os 78 municípios do Estado. Clique Aqui para conferir o edital e o link de inscrição.

Curso: Auxiliar de Cozinha

Carga horária: 90h

Dias da semana: terça, quarta e quinta

Horário: 19 às 22h

Local: Primeira Igreja Batista em Cobilândia – Av. João Francisco Gonçalves, 265, Cobilândia