Vila Velha oferece aulas gratuitas de beach tennis na Praia de Itaparica

today11 de dezembro de 2023 remove_red_eye79

As vagas são oferecidas para pessoas acima de 13 anos, que estão aptas a praticar esportes

Após um dia de calor, estar com os pés na areia, num ambiente à céu aberto, sentindo o vento batendo no rosto no início da noite, proporciona uma sensação de relaxamento e conexão com a natureza. Sabendo dos benefícios do beach tennis para o corpo e a mente, a prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, oferece aulas gratuitas para pessoas acima de 13 anos, com aulas alternadas nas segundas e quartas-feiras e nas terças e quintas-feiras, de 18h às 19h, no Point Mar Dourado, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, em frente ao número 2100, na Praia de Itaparica.

O beach tennis virou moda durante a pandemia e atualmente é praticado no país inteiro, por um número cada vez mais crescente de pessoas, mesmo nas capitais que não possuem mar. Uma modalidade fácil de aprender, com regras simples, podendo ser jogado por pessoas de qualquer idade.

O secretário municipal de esporte e lazer, Andinho Almeida, ressalta: “Criamos esse projeto para torná-lo acessível à pessoas que antes não tinham acesso ao beach tennis, por ser um esporte caro. Conseguimos firmar parcerias com algumas empresas para aquisição de materiais esportivos, proporcionando um ganho para o município. Abrimos vagas para os adultos que queiram praticar também, que serão atendidos por professores capacitados para dar aula. Além disso, temos o projeto Vila Ativa, que possui 65 núcleos e 14 modalidades esportivas, com mais de 5 mil pessoas praticando esporte.

“O beach tennis mudou a rotina da minha filha, hoje ela é mais tranquila, dorme melhor, melhorou o foco e a concentração. O esporte na vida de uma criança é tudo. Ela sempre quis praticar esse esporte, por isso sou muito grata a prefeitura de Vila Velha, por nos oferecer essa oportunidade”, relatou Vanessa Dutra, mãe de uma aluna do projeto.

Carmem Lúcia Caçador, que também é mãe de uma aluna, relatou: “Minha filha participa desde o início do projeto, que possibilita a prática do beach tennis à quem não tem condições financeiras, oferecendo todo o material que eles precisam para praticar o esporte. Os professores são maravilhosos, super atenciosos. Com isso, eles estão deixando de usar o celular, o computador e praticando uma atividade física, que é muito importante para a saúde deles.”

Benefícios do beach tennis

Entre os benefícios da prática do esporte podemos citar: o fortalecimento muscular, o alto gasto calórico, baixo impacto para as articulações, o aumento na coordenação motora e na agilidade, melhoria do condicionamento aeróbico, da concentração e do foco.

Saiba como participar

Os interessados em participar das aulas devem preencher uma ficha no local das atividades e apresentar cópias de documentos oficiais do interessado e do responsável. Se no momento não houverem vagas disponíveis, o interessado pode se inscrever no cadastro de reservas, que, assim que surgir uma nova vaga, será chamado. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Esporte e Lazer está disponível para esclarecimentos de segunda a sexta, das 8 às 18h, por meio do telefone (27) 3149-7430.

Outras modalidades gratuitas

Para obter mais informações sobre horários, locais e como se inscrever, entre em contato com a Secretaria de Esportes de Vila Velha.

Beach Tennis

Segunda e quarta, 18 às 19h.

Terça e quinta, 18 às 19h.

Local: Av. Estudante José Júlio de Souza, s/n, Praia de Itaparica (em frente a Farmácia Santa Lúcia).

Circuitos funcionais

Praia da Costa

De segunda a sexta, das 7 às 8h.

Local: Orla da Praia da Costa, na reta da avenida Champagnat.

Cobilândia

De segunda a sexta, 18 às 19h.

Local: Praça Vereador Sebastião Cibien, Cobilândia.

Coqueiral

Segunda, quarta e sexta, das 6 às 8h e das 18 às 19h.

Local: Arena Tartarugão.

Barramares

Segunda, quarta e sexta, 6 às 8h30.

Local: Praça de Barramares.

Santa Rita

Segunda a sexta, 18 às 20h.

Local: Centro Comunitário de Santa Rita – Av. Fernando Antônio da Silveira, Santa Rita.

Nossa Senhora da Penha

Terça e quinta, 6h30 às 7h30 (terceira idade) e das 7h30 às 8h30 (público geral).

Local: Centro Comunitário de Nossa Senhora da Penha (em frente a garagem da Viação Praia Sol).

São Torquato

De segunda a sexta, 7 às 8h e das 17 às 18h.

Local: Ginásio Osvaldo Ruy – Av. Anézio José Simões, São Torquato.

Cristóvão Colombo

Segunda, quarta e sexta, das 17 às 18h (terceira idade) e 18 às 19h (público geral).

Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n, Cristóvão Colombo.

Soteco

Terça e quinta, das 17 às 18h (terceira idade) e 18 às 19h (público geral).

Local: Associação de Moradores de Soteco – Rua Monteiro Lobato, Soteco.

Vila Nova

Segunda, terça e quarta, das 19h30 às 20h30.

Local: Av. Júnior Marangoni, praça do bairro.

Jardim Colorado

Terça e quinta, 7 às 8h.

Local: União dos Cegos de Jardim Colorado (UNICEP).

Outras modalidades:

Hidroginástica

Segunda a sexta, 7 às 10h.

Local: Praia da Sereia, Praia da Costa.

Hidroginástica

Segunda, quarta e sexta, 6 às 7h, 7 às 8h, 17 às 18h, 18 às 19h e 19 às 20h.

Local: UMEFTI Reverendo Antônio da Silva Cosmo (Escola Parque) – Rua Cravo, s/n, Jardim Colorado.

Hidroginástica

Terça e quinta, 18 às 19h, 19 às 20h e 20 às 21h.

Local: UMEF. Senador João de Medeiros Calmon, Rua Sebastião Silveira, s/n, Praia das Gaivotas.

Futsal

Segunda, quarta e sexta, 18 às 20h.

Local: UMEFTI José Elias de Queiroz, Alameda Piatã, nº 43, Cobi de Baixo.

Futsal

Segunda e quarta, 17 às 22h.

Idade: 5 a 15 anos.

Local: UMEF Irmã Feliciana Garcia, Ilha do Ayres.

Futsal

Segunda e quarta, 16 às 18h.

Idade: 7 a 14 anos.

Local: Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.

Futsal

Segunda e quarta, 9 às 10h, 10 às 11h, 14 às 15h e 15 às 16h.

Local: Ginásio Osvaldo Ruy – Av. Anézio José Simões, São Torquato.

Futsal

Terça e quinta, 18h30 às 21h.

Local: UMEF – Professor Elson José de Souza – Rua Cel. Joaquim de Freitas, nº 1, Jaburuna.

Futsal

Terça e quinta, 19 às 21h.

Local: Quadra de Esporte da praça do bairro Nova América.

Capoeira

Terça e quinta, 18 às 21h.

Local: Quadra poliesportiva de Vila Nova – Rua Trinta e Três, Vila Nova (ao lado do Posto de Saúde).

Kickboxing

Terça e quinta, 8 às 9h, 9 às 10h (terceira idade), 10 às 11h e 11 às 12h.

Local: Academia CECAC – Av. Jerônimo Monteiro, nº 2463, Aribiri.

Basquete

Terça e quinta, 20h30 às 23h.

Local: Quadra poliesportiva de Vila Nova – Rua Trinta e Três, Vila Nova (ao lado do Posto de Saúde).

Basquete

Segunda, quarta e sexta, 8 às 11h e 14 às 16h30.

Idade: 7 a 15 anos.

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.

Altinha

Segunda e quinta, 18 às 20h.

Local: Praia da Baleia, Ponta da Fruta (próximo ao Pump Track).

Altinha

Quarta e sexta, 17h30 às 18h30.

Local: Quadra anexa à Escola Aly da Silva – Av. Gabiroba, nº 2001, Balneário Ponta da Fruta.

Vôlei de Quadra Adaptado

Terça e quinta, 16 às 18h.

Local: Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart (Arena Tartarugão) – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.

Vôlei de Quadra

Segunda e quarta, 9h30 às 11h (idades entre 10 e 17 anos).

Terça e quinta, 14 às 16h.

Local: Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart (Arena Tartarugão) – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica.

Vôlei de Quadra

Segunda a quinta, 8 às 10h e 16 às 18h.

Local: Praça Bené Marques – Rua Orminda Machado Duarte, Praia das Gaivotas.

Ginástica Rítmica (GR)

Terça e quinta, 8 às 9h, 10 às 11h, 14 às 15h e 15 às 16h.

Idade: 5 a 14 anos.

Local: Centro Comunitário – Av. Coronel Pedro Maia de Carvalho, Praia das Gaivotas.

Ginástica Rítmica (GR)

Segunda e quarta, 8 às 9h, 10 às 11h, 15 às 16h e 16 às 17h.

Idade: 5 a 14 anos.

Local: Quadra Poliesportiva de Jardim Colorado – Rua Jasmim, s/n, Jardim Colorado.

Ginástica Rítmica (GR)

Sexta, 9 às 10h, 10 às 11h, 14 às 15h e 15 às 16h.

Idade 5 a 14 anos.

Local: Ginásio Osvaldo Ruy – Av. Anézio José Simões, São Torquato.

Futebol (Alvoradinha)

Terça e quinta, 8 às 11h e 14 às 17h.

Local: UMEF Gil Bernardes – Rua Itororó, s/n, Alvorada.

Futebol (União São Torquato)

Terça e quinta, 8 às 11h e 14 às 17h.

Local: Cerimonial Caminho do Bosque – Rua César Alcure, nº 595, Alvorada.

Futebol (Barramares)

Terça e quinta, de 8 às 11h e 14 às 17h.

Local: Praça de Barramares.

Futebol (Brisamar)

Segunda, quarta e sexta, de 15h30 às 17h30.

Local: Campo do bairro Brisamar – Rua Jasmim.

Futebol (Jabaeté)

Quarta e sexta, de 8 às 11h e 14 às 17h.

Local: Campo do Normilhão – Av. N, nº 233, Normília C. Santos.

Academia Popular de Itaparica

De segunda a sexta, das 6 às 10h e das 17 às 20h.

Local: Av. Estudante José Júlio de Souza, s/n, Praia de Itaparica.

Ritmo e Dança

Segunda e quarta, 19 às 20h.

Local: Praça de Barramares.

Ritmo e Dança

Terça e quinta, 7 às 8h.

Local: Associação de Moradores Praia da Concha – Av. Vasco Coutinho, s/n, Praia da Concha.

Ritmo e Dança

Terça e quinta, 19 às 20h.

Local: Portal da Barra – Av. Um, nº 261, Cidade da Barra.

Ritmo e Dança

Segunda e quarta, 19 às 20h.

Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n, Cristóvão Colombo.

Ritmo e Dança

Segunda e quarta, 19h30 às 20h30.

Local: Estacionamento do Perim Lindemberg – Av. Carlos Lindenberg, nº 1008, Aribiri.

Ritmo e Dança

Terça e quinta, 20 às 21h.

Local: Quadra de Esporte de Jardim Asteca – Praça Jardineira.

Skate

Sexta, 8 às 11h e 13 às 16h.

Local: Espaço do Projeto AMIE – Rua Presidente João Goulart, Ulisses Guimarães.

Skate

Sábado, 15 às 18h.

Local: Praça dos Desbravadores – Alameda Treze, Terra Vermelha.

Jiu Jitsu

Terça, 19h30 às 21h30.

Local: Anexo a Igreja QHALL – Av. Vasco Coutinho, nº 89 – 168-274, Barra do Jucu.

Jiu Jitsu

Terça e quinta, 18 às 20h.

Local: Projeto Énois – Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 586, Riviera da Barra.

Karatê

Segunda, quarta e sexta,10 às 12h e 17 às 20h.

Terça e quinta, 18 às 21h.

Local: Academia de Karatê – Rua Espírito Santo, João Goulart.