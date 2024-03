Polo de Moda Glória abre lojas com promoções especiais no Dia de N. Srª da Penha

today27 de março de 2024 remove_red_eye54

Evento, que marca encerramento da 454ª edição da Festa da Penha, no dia 08/04, promete movimentar o maior centro comercial do Espírito Santo

No próximo dia 08 de abril, enquanto muitos deverão aproveitar o feriado de Nossa Senhora da Penha – Padroeira do Espírito Santo – para descansar, o Polo de Moda Glória estará recebendo moradores e turistas com lojas abertas e promoções imperdíveis, no período de 9h às 16h.

No dia que marca o encerramento da 454ª edição da Festa da Penha, as lojas do maior centro comercial do Espírito Santo oferecerão ao público uma proveitosa experiência de compras, com descontos especiais e uma variada gama de produtos, com destaque para peças de vestuário, acessórios, calçados, bijuterias, perfumarias e cosméticos, entre outros.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha – por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –, cumpre o objetivo de impulsionar as vendas e incrementar a movimentação no Polo de Moda Glória, que é um grande shopping a céu aberto e que reúne as melhores lojas do setor de confecções do Estado.

No dia da Padroeira do Estado, os consumidores terão a oportunidade de participar do encerramento da Festa da Penha, aproveitar inúmeras ofertas em promoção e renovar o guarda-roupa com produtos de ótima qualidade e preços bem atrativos.

“Para os comerciantes do Polo de Moda Glória esta é uma oportunidade única de aproveitar a presença dos milhares de visitantes que tradicionalmente participam da Festa da Penha, para abrirem suas lojas. E funcionar no feriado é uma estratégia não apenas para atrair maior número de clientes, mas também para alavancar as vendas”, avalia o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.