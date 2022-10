VILA VELHA | Prainha recebe Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal

O Parque da Prainha está de vez na rota dos grandes eventos do Espírito Santo. Local que recebe as famílias todos os domingos, no próximo final de semana vai receber o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento contará com competições, shows, degustações e muitos rótulos locais e do Estado.

A programação começa na quinta-feira (13), a partir das 18h. Ao longo dos quatro dias do evento, nomes como Big Beatles, André Prando, Banda 522, Chico Chagas, entre outros, farão shows com muito samba, rock clássico e nacional, MPB e chorinho. A entrada é gratuita.

Programação

Quinta-feira (13)

18h – Abertura

19h – Premiação Copa da Cerveja Artesanal

20h – André Prando

22h – Like a Boss

Sexta-feira (14)

18h – Abertura

19h – Dicas Sommelier

20h – Alexandre Borges Quinteto

22h – Jefferson Gonçalves e Saulo Simonassi

Sábado (15)

11h – Abertura

11h30 – Vinícius Herkenhoff / Samba e Chorinho

15h – Raimundo Machado / Chorinho

20h – Big Bat Blues

22h30 – Club Big Beatles

Domingo (16)

11h – Abertura

11h30 – Chico Chagas

14h30 – Banda 522

17h – Encerramento

foto Antonio Carlos