VILA VELHA | Prazo para contratação de crédito por microempreendedoras da cidade é prorrogado

today10 de abril de 2023 remove_red_eye30

Empreendedoras de Vila Velha ganharam mais tempo para aproveitar as condições especiais oferecidas pela Diretoria de Crédito e Capacitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para contratarem a linha de crédito “Crescemos Juntas”. Trata-se de um crédito destinado exclusivamente ao fomento de negócios liderados por mulheres do município. O programa, que começou no início de março (Mês das Mulheres), acabaria no último dia 31, mas foi prorrogado para até de 30 de abril.

O valor máximo desta linha de crédito é de R$ 21 mil; a taxa de juros é de 1,29% – ou seja, 25% inferior em relação às taxas praticadas no mercado, de 1,69% ao mês – e o prazo de pagamento vai até 36 meses.

O prefeito Arnaldinho Borgo destacou a importância das medidas que foram adotadas para simplificar os procedimentos burocráticos visando aos seguintes objetivos: estimular a abertura de novas empresas; agilizar a emissão de licenças e alvarás para a instalação e funcionamento de novos empreendimentos; e facilitar a vida de quem quer empreender e investir em Vila Velha, incluindo as mulheres.

“Vila Velha é a melhor cidade do Espírito Santo para se empreender, e a 29ª colocada no ranking brasileiro do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE): um cenário que também envolve iniciativas femininas. Prova disso é que 55,5% das novas empresas criadas no período de pandemia foram abertas por mulheres, sendo que 57% delas se enquadram no MEI e 54%, no segmento de serviços”.

CRÉDITO E CAPACITAÇÃO

Segundo o Diretor de Crédito e Capacitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Arlenn Muzzi, a Administração de Vila Velha se tornou uma grande parceira dos setores produtivos e vem garantindo um apoio fundamental sobretudo aos pequenos empreendedores, que estão alavancando a geração de emprego, renda e tributos no município.

“E esta parceria entre o município e os empreendedores da cidade vem se fortalecendo, mediante qualificação e orientações prestadas pela Vila do Empreendedor, onde funciona o atendimento ao público e os serviços do Sine, do Sebrae e do Procon de Vila Velha. Não é por acaso que por dois anos seguidos Vila Velha é o município que mais gera empregos no Espírito Santo”, afirmou Arlenn.

A Diretoria de Crédito e Capacitação de Vila Velha funciona na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), no Subsolo “A” do Shopping Boulevard, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h. “Além da linha especial ‘Crescemos Juntas’, a Diretoria também disponibiliza outras modalidades de crédito direcionadas aos empreendedores pessoas físicas e/ou jurídicas.

Para mais informações clique aqui.