VILA VELHA | Programa Papel Zero economiza R$ 16 milhões e preserva 1.055 árvores

A prefeitura de Vila Velha celebra o sucesso do “Papel Zero”, um programa que combina sustentabilidade com inovação e que já resultou em uma economia significativa de recursos financeiros e ambientais. De 2021, quando foi implementada, até 2023, a iniciativa conseguiu economizar impressionantes R$ 16,8 milhões em gastos com papel e impressoras. No mesmo período, o programa também evitou a derrubada de um total de 1.055 árvores e poupou o consumo médio de 10,5 milhões de folhas de papel A4.

Esses números impressionam, mas também refletem o compromisso da gestão liderada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em adotar práticas sustentáveis e inovadoras. A abordagem adotada por Vila Velha não apenas estabelece um modelo centrado na sustentabilidade, economicidade e nos impactos positivos para o poder público, como também promove maior eficiência administrativa.

O prefeito destaca que Vila Velha está alinhada com práticas sustentáveis adotadas em todo o mundo, que buscam eliminar ou reduzir drasticamente o uso de papel por meio da digitalização de processos e informatização de sistemas.

Segundo Arnaldinho, o cálculo do custo médio de um processo físico – incluindo papel, toner, clipes, grampos, capas, caixas de arquivo, etiquetas adesivas, uso de espaço físico para a guarda dos documentos, horas trabalhadas pelos servidores, e gastos com o transporte de documentos de uma secretaria para outra – é de R$ 80,00 em média, por processo.

“A implementação bem-sucedida do programa Papel Zero, em Vila Velha, é um exemplo inspirador de como a inovação pode transformar a administração pública. Nossos esforços vão ao encontro de iniciativas globais de transformação digital, visando aumentar a eficiência, reduzir custos e minimizar impactos ambientais. No entanto, além da preservação do meio ambiente, a economia de recursos financeiros é enorme e os resultados contribuem diretamente para garantir melhorias operacionais importantes para a prefeitura de Vila Velha”, afirma o prefeito.

