Vila Velha promove o 1º Concurso de Vídeo para alunos da rede municipal

today31 de agosto de 2023 remove_red_eye137

Alunos e servidores da rede municipal de ensino de Vila Velha terão a oportunidade de expressar sua criatividade e amor pela cidade por meio do 1º Concurso de Vídeo Vila Velha: Terra de Gente Feliz. Com o prazo de inscrição estendido até o dia 10 de setembro, a iniciativa vai premiar as melhores produções audiovisuais, com duração de 1 a 3 minutos, que expressem, com originalidade, a essência alegre e vibrante do povo canela-verde.

Os participantes podem escolher uma das cinco categorias: Esporte e/ou lazer; Arte e cultura; Gastronomia e/ou empreendedorismo; História do bairro e/ou entrevista; e Indicação de local turístico. O recebimento e a visualização dos vídeos acontecerão de 12 a 15 de setembro, no horário das 8 às 17h. A mídia deverá ser entregue em pendrive ou pelo celular de forma presencial, conforme cronograma.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Chagas Meireles, além de despertar a criatividade nos alunos, o concurso estimula o uso das tecnologias de forma inovadora e educativa. “As novas tecnologias estão aí, e os estudantes estão cada vez mais envolvidos nesse universo digital. A ideia dessa iniciativa é justamente trazer a tecnologia em favor da aprendizagem, de forma dinâmica e divertida”, informou.

Clique aqui para acessar o regulamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail projetos.educaci[email protected] ou pelo telefone (27) 99615-8497.