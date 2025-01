Vila Velha quebra recorde e registra o menor número de homicídios em 22 anos

10 de janeiro de 2025

Em 2024 houve uma redução histórica no número de assassinatos no município, que caiu 13% em relação a 2023

Na tarde desta quinta-feira (09), durante a primeira reunião de 2025, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Vila Velha (GGIM), o delegado Cleudes Júnior, titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que Vila Velha registrou, em 2024, o menor índice de homicídios dos últimos 22 anos.

“Foram 103 homicídios em 2024, número que representa uma queda de 13% em relação a 2023. Essa foi a maior redução nos índices de assassinatos no município em mais de duas décadas”, ressaltou o delegado.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, essa redução significa muito trabalho árduo, como o ajuste das contas públicas e o corte de gastos e mordomias que existiam anteriormente, na prefeitura, garantindo assim os investimentos necessários em obras, projetos e ações que também estão contribuindo para a redução dos índices de criminalidade e violência em Vila Velha:

“Segurança pública não se faz apenas com policiamento, mas também com ações que promovem a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Em Vila Velha, por exemplo, temos investido fortemente em educação, esporte e lazer como ferramentas de prevenção à violência”, explicou.

Com esta visão, Arnaldinho construiu 120 áreas de lazer, que estão retirando crianças e jovens das ruas e os colocando dentro de espaços seguros – como campos e quadras –, onde participam de atividades saudáveis. “Além disso, criamos 69 projetos sociais que hoje atendem a 6.500 crianças e trouxemos o PROFESP, que conta com a participação de mais de 600 crianças”, ressaltou.

E o prefeito completou: “Também investimos na ampliação de escolas, na criação de centros de convivência e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, buscando reduzir as desigualdades sociais e, com isso, a criminalidade. Esses investimentos têm mostrado resultados significativos na redução da violência, pois oferecem alternativas concretas e positivas para a juventude e suas famílias”.

Reunião

A reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) de Vila Velha, foi liderada pelo secretário municipal de Defesa Social e Trânsito (SEMDEST), Major Rogério Gomes, e contou com a participação de representantes das forças de segurança que atuam na cidade, de instituições do Poder Judiciário e de diversas secretarias municipais.

No encontro, o Tenente Coronel Jairo de Castro (comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar), o Major Braga e o Major Cézar (comandantes da 17ª e da 13ª Companhias Independentes da PM), apresentaram outros dados importantes, comprovando que em 2024, Vila Velha também registrou uma redução de 46% no número de crimes contra o patrimônio, e de 38%, no número de crimes contra a pessoa, em relação ao ano de 2023.

Integração

O delegado Carlos Vitor, titular da 7ª Delegacia de Polícia (DP), ressaltou a importância de operações conjuntas denominadas “Fragmentum”, no combate a receptadores de produtos furtados no município de Vila Velha. “Essas ações conjuntas são importantes e trazem excelentes resultados. Por isso, assim como em 2024, faremos muitas operações em 2025”.

Já o delegado Nilton Abdala Salles, que comanda a 2ª Delegacia Regional, afirmou que a integração das instituições públicas é indispensável para continuar fortalecendo o combate à criminalidade em Vila Velha.

“Essa redução histórica nas estatísticas criminais registradas em 2024 mostra que a integração, a cooperação e o trabalho conjunto entre as instituições potencializam nossos esforços para conter a escalada da criminalidade no município”.

Ainda durante a reunião, representantes da Guarda Municipal de Vila Velha e das Polícias Militar e Civil avaliaram as ações e os diagnósticos referentes a 2024. Ao final dos trabalhos, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Major Rogério Gomes, agradeceu o empenho das instituições presentes; parabenizou a todos pela redução dos índices de homicídios e crimes contra o patrimônio e a pessoa, no município; e defendeu a continuidade da integração de esforços entre os operadores, para melhorar ainda mais a segurança pública em Vila Velha, no ano de 2025.

“Os resultados dessa união de forças demonstram o impacto positivo da atuação conjunta no combate à criminalidade em Vila Velha. Nossa Guarda Municipal tem desempenhado um papel crucial na articulação com os demais operadores de segurança, garantindo quedas expressivas nas ocorrências policiais. Seguiremos alinhando estratégias e traçando novas metas para fortalecer a segurança pública na cidade, em 2025”, concluiu o secretário.