Vila Velha recolhe média de 30 toneladas/dia de resíduos das praias

today19 de outubro de 2021 remove_red_eye36

Em dias de chuva ou sol, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha garantem a limpeza de toda a orla do município. Diariamente, a prefeitura recolhe uma média de 30 toneladas de resíduos das praias da cidade.

Para a realização do trabalho, são disponibilizados 30 garis durante os três turnos (matutino, vespertino e noturno). Durante o dia, caminhões contentores também realizam a retirada dos resíduos produzidos pelos quiosques e residências em toda a extensão da orla.

O secretário de Serviços Urbanos, Anadelso Pereira, conta que a limpeza é realizada constantemente: “É importante que a população contribua. Levar uma sacolinha para coletar os próprios resíduos e depois descartá-los nas lixeiras é essencial para manter a praia limpa”, ressaltou.



Além disso, varredeiras mecanizadas auxiliam de madrugada no trabalho de recolhimento dos resíduos acumulados na areia. Entre os principais resíduos recolhidos estão: garrafas pet, copos descartáveis, cacos de vidro, folhagem, papeis e palitos de churrasquinho e picolé.



Os 32 quilômetros da orla de Vila Velha contam com 272 lixeiras, 192 manilhas e 51 contentores, com capacidade para mil litros de lixo cada.