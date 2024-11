Vila Velha segue com Nota A do Tesouro Nacional em “Capacidade de Pagamento”

A atual gestão de Vila Velha chega ao final do seu primeiro mandato com desempenho máximo em saúde fiscal. De forma inédita, a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do seu sistema de transparência, manteve o município com “Nota A+” em Capacidade de Pagamento (Capag) ao longo de todos esses quatro anos de administração.



Essa avaliação positiva é essencial para que a gestão canela-verde continue tendo acesso às fontes de financiamentos do Governo Federal, com garantia da União, também no novo mandato (2025-2028).



A Nota A é uma conquista de extrema relevância, pois indica que o município tem bom grau de solvência e liquidez, boa relação entre receitas e despesas correntes, e boa situação de caixa. Este índice também leva em conta indicadores como poupança e controle de endividamento, na hora de medir o risco fiscal do município, para a concessão de novos créditos com a garantia da União.



“A avaliação positiva de Vila Velha pela Secretaria do Tesouro Nacional reflete uma grande confiança institucional na capacidade de pagamento do município. Isso resulta de um trabalho contínuo e planejado, iniciado desde o começo da gestão, em 2021, e que até hoje vem impactando na melhoria do desempenho fiscal da administração. A gestão conseguiu pagar em dia suas obrigações, garantindo investimentos e mantendo as contas equilibradas durante todo o mandato”, afirmou a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a manutenção da Nota A+ indica que Vila Velha está no caminho certo e fortalece o município como “bom pagador”, o que resulta em melhores condições para captar recursos e financiar projetos futuros, realizar contratações com melhores preços, sempre com o objetivo de seguir avançando na promoção do desenvolvimento social e econômico da cidade.



“Com a Nota A+, Vila Velha se posiciona entre os municípios com as melhores classificações fiscais do país, o que amplia as possibilidades de investimentos e parcerias com o Governo Federal. Essa é mais uma evidência do compromisso da nossa gestão com a transparência e o equilíbrio fiscal, pilares que continuarão orientando as ações da administração municipal nos próximos anos”, salientou ele.

