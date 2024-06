Vila Velha supera índice nacional e estadual de crianças alfabetizadas

Com alcance de 68,1%, o município de Vila Velha superou os índices nacional (56%) e estadual (68%) no ranking que mede a taxa de crianças alfabetizadas na idade certa, ou seja, até os 7 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na última semana, calculados a partir das avaliações aplicadas pelos estados em 2023, com a participação de 85% dos alunos das redes públicas brasileiras.

O crescimento canela-verde no desempenho da taxa de alfabetização na idade certa impressiona: na última avaliação, feita em 2021, o município registrou o alcance de 38%, representando um salto de quase 80% de evolução no curto período.

Sobre a metodologia do levantamento, a mensuração dos índices considerou o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conjunto de avaliações externas em larga escala realizadas a cada dois anos e que permite traçar um diagnóstico da educação básica no País.

Para a secretária municipal de Educação, Tatiana de Castro Nogueira, além dos importantes investimentos na área, os índices são resultado do trabalho comprometido de toda a equipe, incluindo gestores, coordenadores, professores e demais profissionais, com foco no aprimoramento do rendimento escolar, estímulo à permanência e ao combate à defasagem educacional e evasão.

“Os números refletem o compromisso do município em promover uma educação pública de qualidade. Temos feito muitos investimentos, resgatando a autoestima dos alunos com escolas novas e reformadas, professores capacitados, materiais escolares e uniformes de primeira linha gratuitos. Sabemos que a educação é a base, e os índices comprovam que Vila Velha está no caminho certo, cuidando do futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou a secretária.