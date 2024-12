VILA VELHA | Vila do Empreendedor já realizou 9 mil atendimentos em 2024

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, conquistou a posição de referência em apoio ao empreendedorismo canela-verde, encerrando o ano de 2024 com números expressivos e iniciativas que contribuíram de forma significativa para a melhoria do ambiente de negócios no município.



Este ano – entre janeiro e novembro –, o órgão registrou um total aproximado de 9 mil atendimentos, abrangendo serviços relacionados a finanças, tributação, economia solidária, agricultura, pesca, capacitações e eventos.



Ao todo, 3.940 processos de alvará para a abertura de novas empresas foram analisados e 1.339 alvarás foram emitidos, por meio de uma abordagem digital e resolutiva adotada pela Vila do Empreendedor de Vila Velha, para simplificar e agilizar os procedimentos necessários à formalização de novos negócios na cidade.



Ao longo de 2024, o órgão também prestou atendimentos especializados a 2.187 Microempreendedores Individuais (MEIs). A maior procura foi pelo parcelamento de tributos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), mas os serviços de impressão de boletos e de declarações anuais obrigatórias (DASN-SIMEI), referentes ao faturamento das microempresas de Vila Velha, foram bastante demandados.



Já o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, integrado à Vila do Empreendedor, foi responsável por 2.294 atendimentos aos contribuintes de Vila Velha. O serviço de alteração de CPF – em decorrência de mudança de estado civil, reconhecimento de paternidade e/ou de correção de dados –, foi o mais procurado. Outros serviços, como inscrição de CPF e consulta de situação fiscal, também foram bastante demandados.



Capacitações

Em parceria com o Sebrae-ES e entidades setoriais, a Vila do Empreendedor promoveu, em 2024, 14 capacitações gratuitas (palestras e oficinas), voltadas ao desenvolvimento de competências dos empreendedores de Vila Velha, para que possam aumentar, cada vez mais, sua participação e presença no mercado da cidade. Essas iniciativas reforçaram o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável dos negócios e com o apoio ao crescimento das pequenas empresas.



Por meio desses treinamentos, os participantes tiveram a chance de aprender a identificar pontos que podem ser melhorados em seus negócios; receber orientações sobre como aumentar as vendas de sua empresa; utilizar ferramentas inovadoras para a gestão dos seus negócios; aplicar conceitos fundamentais de administração financeira; gerenciar despesas pessoais, gastos variáveis e fixos; controlar os resultados e formar preços de venda, entre outros benefícios.



Modelo de eficiência e integração

Criada pela Lei Municipal 4.492/09 e inaugurada em 2021, a Vila do Empreendedor de Vila Velha atua como um hub integrado de serviços, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seu objetivo é desburocratizar e dar celeridade ao atendimento das demandas empresariais do setor produtivo canela-verde, desde a abertura de empresas até a baixa, além de prestar orientação especializada a pequenos empreendedores locais.



A digitalização de serviços também tem feito a diferença. Mais de 1.700 atendimentos foram realizados via e-mail e WhatsApp em um intervalo de apenas três meses, evidenciando assim a eficiência e a praticidade dessas inovações. Desta maneira, a Vila do Empreendedor se consolida como um pilar fundamental no apoio ao empreendedorismo em Vila Velha, que vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econômico e social do município.



Reconhecimento e certificação

Em reconhecimento à sua diligente atuação no atendimento, orientação e suporte aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e empresários da cidade, a Vila do Empreendedor de Vila Velha recebeu, do Sebrae-ES, a “Certificação Diamante”, que reafirma o elevado padrão de qualidade dos serviços prestados pelo órgão.



“A Vila do Empreendedor é um exemplo claro de como a gestão pública pode ser eficiente quando alia inovação, tecnologia e atendimento humanizado. Esse modelo integrado de serviços tem facilitado a vida dos empreendedores e impulsionado o desenvolvimento econômico de Vila Velha. Ao modernizarmos a legislação e fortalecermos parcerias estratégicas, estamos garantindo um ambiente mais favorável para quem empreende. O desempenho da Vila em 2024 é motivo de orgulho e um incentivo para seguirmos avançando juntos”, afirma Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



“A Vila do Empreendedor tem sido um divisor de águas no suporte aos empreendedores de Vila Velha. Nosso foco é oferecer soluções ágeis, desburocratizadas e personalizadas, que permitam que negócios locais cresçam e prosperem. Encerrar o ano com 9 mil atendimentos realizados reforça nosso compromisso com a excelência dos serviços que prestamos. Os números não comprovam apenas o nosso desempenho. Eles representam sonhos realizados, empregos gerados e uma cidade que acredita no potencial de sua gente”, avalia Danielle de Deus, diretora da Vila do Empreendedor, que funciona em um espaço no Boulevard Shopping, em Itaparica.

