Vital 2026: o maior carnaval fora de época do Sudeste já tem data marcada

today20 de outubro de 2025 remove_red_eye52

Folia será no mês de outubro, em final de semana de feriado prolongado. Na edição 2025, o Vital levou 40 mil pessoas ao Sambódromo de Vitória com 31 atrações nos trios elétricos e nos camarotes

O maior carnaval fora de época do Sudeste já tem data marcada para 2026. No ano que vem, o Vital será realizado nos dias 10 e 11 de outubro, durante o feriadão prolongado de 12 de outubro, que vai cair em uma segunda-feira. A festa será no Sambódromo de Vitória e promete repetir o sucesso das edições anteriores e proporcionar ao público dias inesquecíveis ao som dos maiores nomes do axé e de outros ritmos que fazem a alegria dos foliões.

O Vital 2025 fez jus ao título de maior carnaval fora de época do Sudeste. Foram 40 mil pessoas reunidas em uma celebração que transformou o Sambódromo de Vitória em uma verdadeira avenida da folia. Mais do que um festival, o evento foi um encontro de gerações embaladas pelo ritmo contagiante do axé. A programação celebrou os 40 anos do axé com momentos históricos e emocionantes reunindo capixabas e turistas de todos os estados brasileiros.

“Depois do sucesso que foi o Vital 2025, nossa expectativa para 2026 é ainda maior. Vamos manter o espírito do axé vivo e trazer novidades que prometem surpreender o público. Queremos que cada folião viva uma experiência inesquecível, com segurança, conforto e muita energia positiva. O Vital já se consolidou como o maior carnaval fora de época do Sudeste e, em 2026, vamos provar mais uma vez por que essa festa é tão especial para o Espírito Santo e para o Brasil”, afirma Pablo Pacheco, organizador do Vital.

Entre os destaques da edição de 2025 estiveram os encontros de trios elétricos que marcaram época. O público vibrou com apresentações conjuntas de Saulo Fernandes e Durval Lelys, além da emocionante troca de palavras entre Tomate e Bell Marques, dois dos nomes mais icônicos do gênero. Além deles, os foliões ainda acompanharam os trios de Timbalada, Xanddy Harmonia e Alinne Rosa e vários outros shows nos camarotes, como Banda Eva, Rafa & Pipo, Testinha, Cat Dealers, Rodrigo do CN e mais.

Mais que uma festa, um marco na economia

Na edição deste ano, o Vital 2025 injetou R$ 50 milhões na economia local, promovendo uma ocupação de mais de 80% na rede hoteleira da Grande Vitória e impulsionando o turismo local, já que trouxe ao Espírito Santo turistas de todos os estados brasileiros. Então, comece a se programar, porque ninguém quer ficar de fora do maior carnaval fora de época do Sudeste.