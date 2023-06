Vitória abre processo seletivo simplificado para coordenadores e pedagogos

16 de junho de 2023

Chamada para pedagogos e coordenadores de turno. A prefeitura de Vitória abre processo seletivo para contratação de profissionais em regime de designação temporária, que atuarão na rede municipal de Educação. O processo seletivo é para profissionais da Educação Básica, com licenciatura plena em Pedagogia ou na área do Magistério. A carga horária é de 15h ou 25h ou ainda de 40h ou 44 horas semanais.

A inscrição é gratuita e estará aberta no endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, a partir das 10 horas desta segunda-feira, 19 de junho, até as 23h59 do próximo dia 28 (quarta-feira). No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e o seu exercício profissional.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando for publicado o chamamento para assumir o cargo. A seleção será feita por análise de exercício profissional e qualificação. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado.

Atividades

Em uma unidade de ensino, cabe ao profissional pedagogo coordenar a implementação de atividades técnico-pedagógicas, visando à promoção de melhor qualidade no processo de ensino aprendizagem. Promover, em parceria com os demais profissionais, estudantes e comunidade escolar, as atividades pedagógicas desenvolvidas em consonância com o projeto pedagógico.

Já o coordenador de turno é o profissional que está à frente técnica e administrativamente das atividades relacionadas com a organização e o funcionamento da unidade de ensino.

Mais informações

As dúvidas em relação ao processo deverão ser dirigidas à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges), pelo e-mail [email protected], e à Coordenação Técnica de Pessoal da Secretaria de Educação (Seme), pelo e-mail [email protected].

Outras informações estão no edital publicado na edição do Diário Oficial de Vitória desta sexta-feira (16).

foto Elizabeth Nader