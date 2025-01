VITÓRIA | Arena de Verão terá Biquini, Tatau e Falamansa no fim de semana

Que o “point” mais completo e badalado da capital capixaba é a Arena de Verão 2025, disso todo mundo sabe. E para garantir mais um final de semana com shows que vão animar a galera e fechar com chave de ouro as apresentações culturais no espaço, a Prefeitura de Vitória, anunciou, na terça-feira (21), a programação para este final de semana.

A partir da próxima sexta-feira (24), o complexo turístico, cultural, esportivo e gastronômico receberá seis shows, que vão até domingo (26), e prometem encantar o público e não deixar ninguém parado. As bandas Mary Di e Biquini sobem ao palco da Arena na sexta (24); o axé da banda Praktum e a alegria contagiante de Tatau, no sábado (25); e as apresentações de Marcelo Ribeiro e do conjunto Falamansa no domingo (26).

Falamansa encerra a programação no domingo (26).

Pelo terceiro ano consecutivo, montado em frente ao antigo hotel Aruan, o espaço que recebe o nome de “Arena da Vida” foi inaugurado no último dia 3 e já recebeu 18 shows nacionais e regionais que levaram milhares de pessoas às areias da praia de Camburi, nos três primeiros finais de semana do ano.

Sextas e sábados as apresentações têm início às 20 horas, já aos domingos, os shows começam mais cedo, às 18 horas.

Confira a programação

Sexta-feira (24/01)

20h – Mary Di

22h – Biquini

Sábado (25/01)

20h – Praktum

22h – Tatau

Domingo (26/01)

18h – Marcelo Ribeiro

20h – Falamansa

Domingo

As manhãs de domingo também são muito animadas na Praia de Camburi. A programação, que é parte da Arena de Verão 2025, traz atividades para toda família, das 08h às 13h, no bolsão de estacionamento que fica em frente ao antigo Hotel Aruan! Confira:

26/01

. DJ Cláudio Leão

. Banda Fanfarra

. Banda da Guarda Municipal

. Macakids

. Pintura de rosto e pula-pula

. Algodão-doce, picolé e pipoca

. Touro e surf mecânico

. Teatro

. Exposição Polícia Rodoviária Federal

. Exposição Detran

. Equipamentos da ECO 101

. Exposição da Guarda

. Atividades sobre mobilidade segura com a Guarda Cidadã

Turismo

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) encanta os visitantes da Arena de Verão deste ano com a introdução de experiências turísticas e gastronômicas.

A secretaria conta com um estande, e quem passa por lá tem acesso a informações turísticas e entrega de material gráfico destacando os pontos mais atrativos da capital.

No local são disponibilizados dois óculos de realidade virtual, que proporcionam uma imersão envolvente com imagens em 360 graus de alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O espaço também conta com um totem fotográfico com impressão de fotos na hora!

