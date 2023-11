VITÓRIA | Cestas de alimentos entregues na capital passam a contar com proteínas

Uma alimentação mais completa e que garante os nutrientes necessários que são direito básico de todo ser humano. As cestas de alimentos entregues pelo Banco de Alimentos Herbert de Souza estão com nova composição, contando, agora, com um quilo de proteína de origem animal (sardinha com óleo e carne seca). As famílias começaram a receber as cestas nesta terça-feira (21).

A nova composição atende à demanda dos próprios beneficiários, apontada em pesquisa feita junto aos beneficiários das cestas concedidas pela Secretaria de Assistência Social (Semas), por meio de atendimentos realizados pelas unidades socioassistenciais governamentais e entregues pelo Banco de Alimentos.

Ao receber a cesta com nova composição, a reação da dona de casa Adriana de Oliveira foi de alegria. “A cesta está boa e bonita. Muito diferente das outras”, falou ela sorridente. Ao saber que dentro da embalagem continha sardinha e carne seca, Adriana, que está desempregada há vários anos, disse que há anos não coloca esses itens no carrinho do supermercado.

“Não consigo mais um emprego nem de faxineira. Eles julgam pela aparência, pela idade. Hoje, estou feliz da vida. Estou aliviada”, comentou. Ela contou que é difícil garantir a diversidade de alimentos, frutas e outros itens nas refeições da família, tendo como renda apenas o valor do Bolsa Família concedido pelo governo federal. A família é composta por cinco netos (de 2, sete, seis e oito anos e dez meses), além do marido debilitado por conta de uma doença.

Para a dona de casa Cristiane Costa Rosa, de 40 anos, grávida de seis meses e com um filho de 2 anos, Miguel Ângelo, a entrega da cesta foi como um presente antecipado de Natal. A alegria era tanta que o pequeno Miguel fez questão de exibir a camisa do “Homem Aranha” para mostrar que tinha forças para levar o carrinho com a cesta dentro.

No momento que a mãe deu entrevista, Miguel disse: “Vamos logo. Quero abrir”. Neste momento, Cristiane explicou que o menino estava interessado no leite e nos biscoitos da cesta. “Estou animada mesmo com as latas de sardinha e com a carne seca. Tem muito tempo que não como. Uma lata custa cinco reais e só vem duas sardinhas. Com esse valor compro sobrecoxa, desfio e dá para umas cinco refeições. Carne seca, nem penso mais nisso”, comentou ela.

A gerente de Segurança Alimentar e Nutricional, Roseane Fernandes, aponta que a nova composição da cesta ficou mais adequada à realidade da maioria das famílias dos territórios da nossa cidade. “A pesquisa apontou quais itens eles gostariam de ver na cesta e nossas equipes de nutricionistas do Banco de alimentos fizeram a adequação”, disse ela.

Roseane explicou os critérios para ser beneficiário da cesta de alimentos ressaltando que é um benefício eventual e a situação é avaliada pelas equipes técnicas da assistência social.

Os critérios avaliados estão previstos na Resolução 016/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social, que são: Situação de pobreza (critério de renda per capita); Situação de desemprego, morte e/ou abandono pelo provedor do grupo familiar; Casos de emergência e calamidade pública e morar no município de Vitória.

A secretária de Assistência Social, Cintya Schulz, destacou que poder assegurar uma cesta de alimentos com maior valor nutricional é motivo de muita satisfação. “A alimentação adequada é um direito fundamental de todo ser humano e está prevista na Constituição Federal. Ao assegurarmos essa alimentação de melhor valor nutricional, geramos também repercussões importantes sobre a saúde das famílias”, defende Cintya.

Além das cestas disponibilizadas na Casa do Cidadão, outro quantitativo foi entregue aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Alojamento de famílias e Cramsv (unidade da Política de Direitos Humanos), totalizando 600 cestas de alimentos. A compra de outras 600 unidades do benefício já foi autorizada e será entregue em dezembro. Essa remessa foi adquirida com recursos próprios da prefeitura de Vitória.